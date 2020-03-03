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«Люди переживают, что я умираю от анорексии»: возлюбленная Александра Петрова ответила на просьбы набрать вес

Стася Милославская устала выслушивать критику о «ногах-спичках» и дала резкий ответ всем, кто считает ее слишком худой.

24-летняя возлюбленная Александра Петрова считает, что находится в прекрасной форме — девушка часто демонстрирует стройные ноги на красных дорожках и на фото в Инстаграме. Несмотря на то, что сама Стася полностью довольна своим телом, некоторые поклонники указывают Милославской, сколько она должна весить.

Актриса некоторое время терпела нападки фоллловеров, обеспокоенных ее худобой, однако 3 марта не выдержала и ответила пользователям, замучившим ее просьбами набрать вес и обсуждениями на тему «уж не больна ли актриса?».

«Вам бы не лезть со своими советами. Каждый живет так, как ему комфортно, а я не вправе? Люди так сильно переживают, что я умираю от анорексии, что не могут промолчать», — написала Стася.

Милославская обрела известность, когда стала девушкой Александра Петрова. Теперь к избраннице, пожалуй, самого популярного российского актера приковано внимание поклонников и прессы, к которому Стасе еще предстоит привыкнуть. 

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03 марта 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото @alinagolub, @milostasii/Instagram, Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Александр Петров

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Вот если полной женщине сказать, что она полная и ей пора худеть, то все, дискриминация, обиды на всю жизнь. А худой каждый считает нужным указать и дать совет и ещё возмущаются, что она резко ответила. Если человек худой от природы, то поправиться ему сложнее, чем толстому похудеть. Иногда невозможно вовсе. Говорю со знанием дела. Саму всю жизнь все хотят накормить и советы направо и налево раздают.

  • Дар свыше жрать и не толстеть дан не многим.

  • Худые люди просто мало едят, вот и все. Им кажется, что они едят много, но у них снижен аппетит. Если полный на диете сидит месяц, а потом срывается и наедается, то худые точно также - месяц еду в себя пихают через силу, а потом срываются и снова перестают есть. Вот и все. Чтобы похудеть или потолстеть - самое главное постоянство. Поэтому даже, если ваша худая подруга при вас слопала пиццу целиком и так делала всю неделю, то будьте уверены, что остальные недели в году она питалась умеренно. Нет никаких чудес. Худым людям нужно есть больше. Годами.

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