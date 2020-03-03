«Люди переживают, что я умираю от анорексии»: возлюбленная Александра Петрова ответила на просьбы набрать вес

Стася Милославская устала выслушивать критику о «ногах-спичках» и дала резкий ответ всем, кто считает ее слишком худой.

24-летняя возлюбленная Александра Петрова считает, что находится в прекрасной форме — девушка часто демонстрирует стройные ноги на красных дорожках и на фото в Инстаграме. Несмотря на то, что сама Стася полностью довольна своим телом, некоторые поклонники указывают Милославской, сколько она должна весить.

Актриса некоторое время терпела нападки фоллловеров, обеспокоенных ее худобой, однако 3 марта не выдержала и ответила пользователям, замучившим ее просьбами набрать вес и обсуждениями на тему «уж не больна ли актриса?».

«Вам бы не лезть со своими советами. Каждый живет так, как ему комфортно, а я не вправе? Люди так сильно переживают, что я умираю от анорексии, что не могут промолчать», — написала Стася.

1 2 3 ... 10 Стася Милославская устала молчать на тему своего веса

Милославская обрела известность, когда стала девушкой Александра Петрова. Теперь к избраннице, пожалуй, самого популярного российского актера приковано внимание поклонников и прессы, к которому Стасе еще предстоит привыкнуть.