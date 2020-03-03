Юрий Лоза объяснил, почему не будет болеть за Little Big на «Евровидении»

Юрий Лоза бдит и негодует. Его категорически не устраивает группа Little Big, которая поедет на «Евровидение» в этом году.

3 марта 2020 · Текст: · Фото:

Накануне Первый канал объявил: претендент на победу в «Евровидении» от России определен — и это группа Little Big

Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров сделают все возможное, чтобы вернуться домой с победой.

Артистов поддержали и поклонники, и звезды. Максим Фадеев, например, заявил: «Думаю, что в этом колхозном конкурсе, наконец, выступит что-то новое и современное. Иначе на все происходящее уже просто смешно смотреть».

«Когда их увидел — удивился. Они такие западные, фирменные, что мне в голову никогда не могло прийти, что они наши питерские. Потрясающая новость, что именно они будут представлять Россию. Наконец-то от нас будет кто-то зрелищный», — отметил довольный выбором Первого канала Иосиф Пригожин.

Виктор Дробыш тоже рад: «Супер! У России будет шанс. Это должна быть новая песня, поэтому, я думаю, они выступят с какой-нибудь незатейливой новой, которая будет ''заедать''. В этом и есть ключ к победе».

Недоволен выбором Первого канала, кажется, только один человек. И угадать, кто это, не так уж и сложно — он вообще недоволен всегда. Правильно, это Юрия Лоза.

Во-первых, Лозу не устраивает само название группы, которая поедет в мае в Роттердаме. «Наша группа не может так называться. Little Big не может называться русской группой. Они будут петь по-английски? Группа с английским названием будет петь по-английски. Почему же она русская? Что в ней русского? Почему они Little Big, а не Сергей, Илья, Софья?» — заявил крайне возмущенный Лоза.

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Илья Прусикин и его группа Little Big едут на «Евровидение»
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Во-вторых, Юрий категорично заявил, что поддерживать Little Big не собирается: «Они работают на чужую культуру. Они льют воду на британскую мельницу. Почему я должен за них болеть?» Что бы это ни значило...

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Комментарии

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  • Вот печаль-то, я думаю они будут теперь в депрессии...
  • Мы тоже ни за кого не болеем и само Евровидение не смотрим уже много лет,но эта группа,по моему,самая достойная для такого конкурса))
  • Лучшая реклама им!
  • А интересно, кто Лозу заставляет за них болеть? Я вот тоже не буду за них болеть, потому что мне в принципе наплевать на Евро, да и сама эта группа совсем не нравится. А кого это волнует? Это мое личное персональное мнение и только. И зачем изображать из себя борца за великую русскую культуру, если по факту никакой ты не борец и не был им никогда? Это смешно.
  • Почему нам должно быть интересно мнение человека больше ста лет назад написавшего одну приличную песню и критикующего все подряд?

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