Накануне Первый канал объявил: претендент на победу в «Евровидении» от России определен — и это группа Little Big.

Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров сделают все возможное, чтобы вернуться домой с победой.

Артистов поддержали и поклонники, и звезды. Максим Фадеев, например, заявил: «Думаю, что в этом колхозном конкурсе, наконец, выступит что-то новое и современное. Иначе на все происходящее уже просто смешно смотреть».

«Когда их увидел — удивился. Они такие западные, фирменные, что мне в голову никогда не могло прийти, что они наши питерские. Потрясающая новость, что именно они будут представлять Россию. Наконец-то от нас будет кто-то зрелищный», — отметил довольный выбором Первого канала Иосиф Пригожин.