Накануне Первый канал объявил: претендент на победу в «Евровидении» от России определен — и это группа Little Big.
Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров сделают все возможное, чтобы вернуться домой с победой.
Артистов поддержали и поклонники, и звезды. Максим Фадеев, например, заявил: «Думаю, что в этом колхозном конкурсе, наконец, выступит что-то новое и современное. Иначе на все происходящее уже просто смешно смотреть».
«Когда их увидел — удивился. Они такие западные, фирменные, что мне в голову никогда не могло прийти, что они наши питерские. Потрясающая новость, что именно они будут представлять Россию. Наконец-то от нас будет кто-то зрелищный», — отметил довольный выбором Первого канала Иосиф Пригожин.
Виктор Дробыш тоже рад: «Супер! У России будет шанс. Это должна быть новая песня, поэтому, я думаю, они выступят с какой-нибудь незатейливой новой, которая будет ''заедать''. В этом и есть ключ к победе».
Недоволен выбором Первого канала, кажется, только один человек. И угадать, кто это, не так уж и сложно — он вообще недоволен всегда. Правильно, это Юрия Лоза.
Во-первых, Лозу не устраивает само название группы, которая поедет в мае в Роттердаме. «Наша группа не может так называться. Little Big не может называться русской группой. Они будут петь по-английски? Группа с английским названием будет петь по-английски. Почему же она русская? Что в ней русского? Почему они Little Big, а не Сергей, Илья, Софья?» — заявил крайне возмущенный Лоза.
Во-вторых, Юрий категорично заявил, что поддерживать Little Big не собирается: «Они работают на чужую культуру. Они льют воду на британскую мельницу. Почему я должен за них болеть?» Что бы это ни значило...
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