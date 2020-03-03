3 марта Катя опубликовала новый пост в своем Инстаграме. Она разместила снимок со своей любимой мамой и вновь заговорила о замужестве. Оказалось, что родительница знаменитости часто спрашивала Катю, почему она ищет идеального мужчину столько лет. Ведь ее сестра Ольга, например, уже 20 лет счастлива замужем. Жужа оказалась довольно разборчивой девушкой, живущей по принципу «полюбить — так королеву, проиграть — так миллион».

«Я всегда говорила что если выйду замуж, то это будет раз и навсегда. И у меня будет самый офигенный муж. Ну, собственно, так и произошло. Я нашла себе самого лучшего и идеального мужчину. Это именно та любовь, про которую снимают фильмы, пишут романы и стихи. Желаю каждой девушке встретить свою настоящую любовь», — сообщила звезда.

Некоторые подписчики попросили Катю не зарекаться. Ведь сейчас она влюблена и пребывает в состоянии эйфории после свадьбы, но кто знает, что может произойти через несколько лет. Жужа гордо ответила: «Я живу здесь и сейчас! Поэтому и пишу, что мой муж самый лучший на этой планете».