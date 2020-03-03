3 марта Асмус опубликовала в Инстаграме новый пост, в котором успокоила своих поклонников. Ведь ей предстоит отказаться от любых диет и переключиться на калорийные продукты, чтобы подготовиться к новой роли. И сама актриса, кажется, этим весьма довольна.

«Попросили поправиться для роли. То бишь, 18-ти разовое нераздельное максимально жирное, вредное и вкусное питание. Короче, весь привычный рацион мужа. Так что, если увидите толстые сторис, это не фильтр и не второй триместр, это легальный жор», — сообщила Кристина.