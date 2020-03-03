«Легальный жор»: Кристина Асмус перешла на «18-ти разовое максимально жирное, вредное и вкусное питание» ради новой роли

Поклонники часто переживают, что Кристина Асмус чересчур стройна. Теперь они могут перестать беспокоиться — звезда намерена поправиться.

3 марта 2020 · Текст: · Фото:

Кристина Асмус

Стройная фигура Кристины Асмус стала настоящей притчей во языцех — фолловеры постоянно обсуждают ее, не скрывая своего беспокойства за любимую артистку.

Каждый новый снимок, на котором Асмус позирует во весь рост, непременно собирает несколько десятков комментариев от встревоженных подписчиков. Они даже ввели хэштег #покормитьКристину, который порядком позабавил саму звезду.

Кристина Асмус

3 марта Асмус опубликовала в Инстаграме новый пост, в котором успокоила своих поклонников. Ведь ей предстоит отказаться от любых диет и переключиться на калорийные продукты, чтобы подготовиться к новой роли. И сама актриса, кажется, этим весьма довольна.

«Попросили поправиться для роли. То бишь, 18-ти разовое нераздельное максимально жирное, вредное и вкусное питание. Короче, весь привычный рацион мужа. Так что, если увидите толстые сторис, это не фильтр и не второй триместр, это легальный жор», — сообщила Кристина.

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Подписчиков заинтересовало, что же это за роль, для которой непременно нужно не худеть, а, напротив, набирать вес. Они рассчитывают, что в следующих постах супруга Гарика Харламова расскажет поподробнее о своей новой работе. Многие восприняли новость с юмором и пожелали Асмус насладиться моментом и отведать любимых вкусностей вдоволь.

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