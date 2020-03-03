Анна Седокова за две недели отказа от молочных продуктов похудела на 3,5 кг

Не так давно Анна Седокова объявила, что твердо намерена избавиться от лишних кг. Певица уже поделилась первыми результатами.

3 марта 2020 · Текст: · Фото:

Анна Седокова

В конце февраля Анна Седокова сообщила, что сделала специальный анализ. Теперь звезда знает, какие продукты вызывают у нее «плохую реакцию», и уверенно исключила их из своего рациона. Таким образом Анна собирается бороться не только с лишними килограммами, но и с проблемами кожи.

Оказалось, что знаменитости пришлось отказаться от любимых молочных продуктов. Это не слишком обрадовало Анну, но она была настроена идти до конца. Вот уже две недели Седокова придерживается нового рациона питания и поделилась результатами в своем последнем посте в Инстаграме.

Анна Седокова

«За последние две недели мой вес упал с 68 до 64,5», — с гордостью заявила Анна. 

Несмотря на то, что с момента начала ее марафона прошло не так много времени, певица уже видит положительные последствия своего решения. По мнению Седоковой, отсутствие молочных продуктов привело не только к приятной цифре на весах, но и к улучшившемуся состоянию кожи лица.

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Анна Седокова серьезно взялась за себя
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В комментариях многие поздравили Анну с тем, что ей удалось так быстро сбросить 3,5 кг и пожелали достигнуть заветной цифры 60. 

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Комментарии

1
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  • Булочки надо ей меньше есть, и пить алкоголь меньше

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