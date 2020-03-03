В конце февраля Анна Седокова сообщила, что сделала специальный анализ. Теперь звезда знает, какие продукты вызывают у нее «плохую реакцию», и уверенно исключила их из своего рациона. Таким образом Анна собирается бороться не только с лишними килограммами, но и с проблемами кожи.

Оказалось, что знаменитости пришлось отказаться от любимых молочных продуктов. Это не слишком обрадовало Анну, но она была настроена идти до конца. Вот уже две недели Седокова придерживается нового рациона питания и поделилась результатами в своем последнем посте в Инстаграме.