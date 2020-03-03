В конце февраля Анна Седокова сообщила, что сделала специальный анализ. Теперь звезда знает, какие продукты вызывают у нее «плохую реакцию», и уверенно исключила их из своего рациона. Таким образом Анна собирается бороться не только с лишними килограммами, но и с проблемами кожи.
Оказалось, что знаменитости пришлось отказаться от любимых молочных продуктов. Это не слишком обрадовало Анну, но она была настроена идти до конца. Вот уже две недели Седокова придерживается нового рациона питания и поделилась результатами в своем последнем посте в Инстаграме.
«За последние две недели мой вес упал с 68 до 64,5», — с гордостью заявила Анна.
Несмотря на то, что с момента начала ее марафона прошло не так много времени, певица уже видит положительные последствия своего решения. По мнению Седоковой, отсутствие молочных продуктов привело не только к приятной цифре на весах, но и к улучшившемуся состоянию кожи лица.
В комментариях многие поздравили Анну с тем, что ей удалось так быстро сбросить 3,5 кг и пожелали достигнуть заветной цифры 60.
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