На днях Кембриджи прибыли в Ирландию, и Кейт Миддлтон привлекла к себе сотни взглядов, когда сошла по трапу самолета в элегантном темно-зеленом пальто. Многих восхитило то, что герцогиня выбрала наряд символичного для страны цвета.
После встречи с президентом Ирландии и первой леди супруги посетили Сад Памяти, а вечером отправились на прием в знаменитый дублинский паб Guinness Storehouse's Gravity Bar.
Кейт очаровала всех, появившись в сияющем платье The Vampire's Wife. Кстати, этим брендом владеет жена певца Ника Кейва — бывшая модель и дизайнер Сьюзи Бик. Крупные серьги H&M, золотистый клатч Wilbur & Gussie, темно-зеленые туфли Manolo Blahnik — Кэтрин выглядела ослепительно.
Интересно, что похожий наряд той же марки надевала принцесса Беатрис. В нем она появлялась на свадьбе Элли Голдинг. Но многие поклонники отметили, что на хрупкой Кейт платье сидит гораздо лучше.
Как сообщает издание Daily Mail, в этот вечер Кембриджи встретились с выдающимися ирландцами разных профессий.
Так, среди них был актер Лиам Каннингем, сыгравший Давоса Сиворта в сериале «Игра престолов». Причем принц Уильям заверил его, что ему не нужно представляться. Судя по всему, Кембриджи любят эту фэнтези-сагу. Кроме того, Уильям и Кейт увиделись со звездой сериала «Академия Амбрелла» Робертом Шиэном и актрисой, сыгравшей роль принцессы Марии в «Тюдорах», Сарой Болджер.
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