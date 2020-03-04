На днях Кембриджи прибыли в Ирландию, и Кейт Миддлтон привлекла к себе сотни взглядов, когда сошла по трапу самолета в элегантном темно-зеленом пальто. Многих восхитило то, что герцогиня выбрала наряд символичного для страны цвета.

После встречи с президентом Ирландии и первой леди супруги посетили Сад Памяти, а вечером отправились на прием в знаменитый дублинский паб Guinness Storehouse's Gravity Bar.