На официальном мероприятии в Дублине Кейт Миддлтон предстала в платье «жены вампира»

Во время первого официального визита в Ирландию Кейт Миддлтон красуется в нарядах всех оттенков зеленого. 

4 марта 2020 · Текст: · Фото:

Кейт Миддлтон, принц Уильям

На днях Кембриджи прибыли в Ирландию, и Кейт Миддлтон привлекла к себе сотни взглядов, когда сошла по трапу самолета в элегантном темно-зеленом пальто. Многих восхитило то, что герцогиня выбрала наряд символичного для страны цвета. 

После встречи с президентом Ирландии и первой леди супруги посетили Сад Памяти, а вечером отправились на прием в знаменитый дублинский паб Guinness Storehouse's Gravity Bar.

Кейт Миддлтон, принц Уильям

Кейт очаровала всех, появившись в сияющем платье The Vampire's Wife. Кстати, этим брендом владеет жена певца Ника Кейва — бывшая модель и дизайнер Сьюзи Бик. Крупные серьги H&M, золотистый клатч Wilbur & Gussie, темно-зеленые туфли Manolo Blahnik — Кэтрин выглядела ослепительно.

принцесса Беатрис

Интересно, что похожий наряд той же марки надевала принцесса Беатрис. В нем она появлялась на свадьбе Элли Голдинг. Но многие поклонники отметили, что на хрупкой Кейт платье сидит гораздо лучше.

Как сообщает издание Daily Mail, в этот вечер Кембриджи встретились с выдающимися ирландцами разных профессий.

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Кейт Миддлтон заворожила всех на приеме в Дублине
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Так, среди них был актер Лиам Каннингем, сыгравший Давоса Сиворта в сериале «Игра престолов». Причем принц Уильям заверил его, что ему не нужно представляться. Судя по всему, Кембриджи любят эту фэнтези-сагу. Кроме того, Уильям и Кейт увиделись со звездой сериала «Академия Амбрелла» Робертом Шиэном и актрисой, сыгравшей роль принцессы Марии в «Тюдорах», Сарой Болджер.

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