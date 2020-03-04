«Отмечаю свой день рождения с шиком. То есть, в пижаме. Я заставила Джастина пообещать не петь мне Happy Birthday, так что ему пришлось импровизировать. Жаль, что вы этого не услышали, но я все еще смеюсь. Спасибо тебе, замечательный человек, за то, что ты послушал меня и устроил эту вечеринку. И спасибо всем за поздравления. Чувствую вашу любовь», — написала Джессика.

Конечно же, в комментариях появился и сам Тимберлейк. «Я люблю тебя! С днем рождения, прекрасная, заботливая, замечательная жена и мать», — сообщил певец. Кстати, в этот день Джастин вместе с сыном приготовил Джессике праздничный, но калорийный завтрак из пончиков, бекона и скрэмбла с авокадо. Бил этот жест невероятно умилил. «Мои мальчики так хорошо меня знают», — восторгалась актриса.