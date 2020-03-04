На днях Джессика Бил отметила 38-летие. Разумеется, эту важную дату не оставил без внимания супруг актрисы Джастин Тимберлейк. Он закатил любимой женщине вечеринку, причем пижамную. Именно такого домашнего веселья Джессика и хотела. Она разместила несколько снимков с торжества в своем Инстаграме.
«Отмечаю свой день рождения с шиком. То есть, в пижаме. Я заставила Джастина пообещать не петь мне Happy Birthday, так что ему пришлось импровизировать. Жаль, что вы этого не услышали, но я все еще смеюсь. Спасибо тебе, замечательный человек, за то, что ты послушал меня и устроил эту вечеринку. И спасибо всем за поздравления. Чувствую вашу любовь», — написала Джессика.
Конечно же, в комментариях появился и сам Тимберлейк. «Я люблю тебя! С днем рождения, прекрасная, заботливая, замечательная жена и мать», — сообщил певец. Кстати, в этот день Джастин вместе с сыном приготовил Джессике праздничный, но калорийный завтрак из пончиков, бекона и скрэмбла с авокадо. Бил этот жест невероятно умилил. «Мои мальчики так хорошо меня знают», — восторгалась актриса.
Впрочем, некоторые поклонники подозревают, что Джастин неспроста проявляет такое пристальное внимание к супруге. Ведь не так давно его застали в компании актрисы Алиши Уэйнрайт, и ему пришлось извиняться и оправдываться перед женой за «ничего не значащий флирт».
После этого Тимберлейк бросил все свои силы на то, чтобы вымолить у супруги прощение. Они посещали семейного психолога, чтобы наладить отношения. Затем инсайдер сообщил, что Джастин буквально заваливает Джессику романтическими сообщениями, цветами и делает ей массаж. Словом, в жизни пары наступил второй конфетно-букетный период.
Судя по искренней радости на снимках, актриса вполне довольна таким положением вещей. Остается ждать, когда усилия Тимберлейка возымеют успех и актриса окончательно простит мужа. Напомним, Джастин и Джессика поженились в 2012 году, а в 2015-м впервые стали родителями. Супруги воспитывают сына Сайласа.
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