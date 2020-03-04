Как изменилась жизнь Оксаны Самойловой и Джигана после рождения долгожданного сына

Оксана Самойлова и Джиган недавно в четвертый раз стали родителями. Бизневумен и рэпер дали жизнь мальчику, которого назвали Давидом.

На днях Оксана рассказывала, что жизнь ее трех дочерей, Леи, Майи и Ариелы, никак не изменилась после того, как у них появился братик.