Как изменилась жизнь Оксаны Самойловой и Джигана после рождения долгожданного сына

Оксана Самойлова и Джиган недавно в четвертый раз стали родителями. Бизневумен и рэпер дали жизнь мальчику, которого назвали Давидом.
На днях Оксана рассказывала, что жизнь ее трех дочерей, Леи, Майи и Ариелы, никак не изменилась после того, как у них появился братик.
«Они так ждали его появления, каждый день спрашивали: ''Ну когда же уже родится-то?'' А потом посмотрели на него, такие: ''Ой, какой миленький'', и продолжили жить своей привычной жизнью», — говорила Самойлова.
А на днях девушка все же уточнила: жизнь всей семьи изменилась в лучшую сторону — скучно никому не бывает.
«Как Давидик родился, нам теперь вообще не скучно. Не знаю, чем мы занимаемся целый день. Просто бегаем вокруг него туда-сюда и реально выходим из дома только к вечеру», — рассказала Оксана в инстаграм-историях.
2 марта Самойлова показала трогательное видео, на котором она и Джиган узнают, что станут родителями долгожданного мальчика. Рэпер не сдерживал эмоций, плакал от счастья и обнимал беременную супругу. Если вы еще не видели это, то обязательно посмотрите!
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