На днях герцог и герцогиня Сассекские ненадолго вернулись в Великобританию, чтобы завершить все запланированные дела в качестве членов королевской семьи. Елизавета II, как обычно, проявила мудрость и доброту по отношению к внуку и пообещала, что в любой момент готова принять их с Меган обратно. В связи с этим общество вновь заговорило о «Мегзите» и его причинах: что же на самом деле произошло между Сассексами и Двором и кто именно стал инициатором переезда.

Королевский эксперт, историк и писательница Хилари Мэнтел пообщалась с британским Harper's Bazaar и поделилась своими мыслями на этот счет.

По мнению Хилари, которая выпустила не одну книгу об английской монархии, все дело в уникальном характере Меган Маркл и расистских взглядах общества, в котором она оказалась.