«Улыбчивое лицо в скучном заведении»: королевский эксперт объяснила, почему Меган Маркл инициировала переезд

Писательница Хилари Мэнтел поделилась своим мнением о «Мегзите». Она уверена, что Меган была «слишком настоящей» для чопорного британского общества, а потому ей пришлось уйти.

4 марта 2020 · Текст: · Фото:

На днях герцог и герцогиня Сассекские ненадолго вернулись в Великобританию, чтобы завершить все запланированные дела в качестве членов королевской семьи. Елизавета II, как обычно, проявила мудрость и доброту по отношению к внуку и пообещала, что в любой момент готова принять их с Меган обратно. В связи с этим общество вновь заговорило о «Мегзите» и его причинах: что же на самом деле произошло между Сассексами и Двором и кто именно стал инициатором переезда.

Королевский эксперт, историк и писательница Хилари Мэнтел пообщалась с британским Harper's Bazaar и поделилась своими мыслями на этот счет.

По мнению Хилари, которая выпустила не одну книгу об английской монархии, все дело в уникальном характере Меган Маркл и расистских взглядах общества, в котором она оказалась.

Писательница Хилари Мэнтел

«Я рада, что их (герцога и герцогини Сассекских — прим. Woman.ru) брак устоял и связь с БКС не разрушилась. Думаю, большинство из нас ожидало, что, если Меган Маркл решит уйти, то уйдет в одиночестве. Мне кажется, Меган слишком хороша, чтобы оставаться искренней в Великобритании. Она была единственным улыбающимся лицом в скучном учреждении, постоянно подбадривала народ или, по крайней мере, мужчин и женщин с добрым сердцем», — заявила Мэнтел.

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Хилари Мэнтел слывет экспертом в области британской монархии
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Лауреат Букеровской премии также отметила, что не только Маркл пострадала от пристального внимания общества. «Я думаю, что здесь был замешан отвратительный расизм. Люди, которые говорят, что это не имеет никакого отношения к ''Мегзиту'', должны хорошенько поразмыслить! Я не решусь назвать Меган жертвой. И все же расистскими взглядами пронизано наше общество. Публика сконцентрирована на телах женщин, принадлежащих королевской семье. Если кто-то сомневается в этом, достаточно лишь посмотреть, что происходит, когда дамы из БКС беременны или рожают. Они воспринимаются как достояние общественности», — заявила Мэнтел. 

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Комментарии

2
под именем
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  • Меган не любят потому, что она лживая и двуличная, что очевидно из её поведения.
  • Точно, Меган поржать в голос на крестинах Луи -мастак. Хорошо, что священника англиканского по плечу не похлопала, красава🤣🤣🤣

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