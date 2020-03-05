Кайли Дженнер показала еще один изъян своего красивого тела

Кайли Дженнер не стесняется своего шрама на бедре, однако поклонники рассекретили еще один физический недостаток знаменитости.

5 марта 2020 · Текст: · Фото:

В возрасте 5 лет Кайли Дженнер проткнула ногу металлическим штырем в заборе, когда играла в прятки. На левом бедре у нее остался заметный шрам, который звезда не скрывает, а даже наоборот — смело демонстрирует «недостаток», выбирая откровенные мини.

Сестер Кардашьян часто обвиняют в излишней ретуши фотографий, поэтому каждый новый снимок в Инстаграм поклонники рассматривают чуть ли не под микроскопом.

4 марта скрупулезное изучение новых кадров Кайли и Кендалл принесло неожиданные плоды.

На фото сестры позируют в купальниках, стоя на лестнице босиком. Внимательные подписчики заметили кое-что странное, присмотревшись к ноге Кайли, — средний палец знаменитости оказался куда короче остальных.

Дженнер тут же завалили вопросами, как это возможно и неужто она так увлеклась фотошопом, что случайно укоротила себе часть стопы? Инстадиве пришлось записать целую серию видео, в которых она объяснила, что не так с ее ногой.

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Кайли раскрыла еще один изъян своего тела
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Брюнетка подтвердила, один палец короче остальных. Это последствия травмы — будучи школьницей, она его сломала, а кость срослась неправильно. «Когда я встаю на цыпочки, это незаметно, а на самом деле мои ступни выглядят вот так. Зато у меня красивая попа», — сказала Кайли.

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