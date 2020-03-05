Кайли Дженнер показала еще один изъян своего красивого тела

Брюнетка подтвердила, один палец короче остальных. Это последствия травмы — будучи школьницей, она его сломала, а кость срослась неправильно. «Когда я встаю на цыпочки, это незаметно, а на самом деле мои ступни выглядят вот так. Зато у меня красивая попа», — сказала Кайли.