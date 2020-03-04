В Сети появились свежие фото 15-летней Захары и 11-летней Вивьен Джоли-Питт

Анджелина Джоли никогда не появляется на публике одна: она всегда предпочитает взять себе в поддержку старших детей. На этот раз компанию звездной маме составили дочки Захара и Вивьен.

Анджелина Джоли с детьми

Анджелина Джоли нередко выходит на красную дорожку вместе со всеми членами своей большой семьи. Кинодива никогда не появляется на публике одна: рядом всегда позирует кто-то из многочисленных отпрысков.

Так, в последнее время Энджи постоянно сопровождает 15-летняя дочь Захара.

Младших рядом со знаменитой мамой папарацци обычно «ловят» во время обычных прогулок и шопинга в торговых центрах.

Впрочем, даже во время отсутствия «фотоохотников» поблизости Джоли и ее наследники не могут долго оставаться незамеченными.

Так, пару дней назад в Сети появились снимки с выступления цирка Дю Солей в Лос-Анджелесе — Энджи была на ярком шоу.

Как оказалось, артисты цирка сразу заметили среди зрителей знаменитую актрису и ее дочерей, Захару и Вивьен. После окончания шоу танцоры захотели пообщаться со звездной семьей и сделать фото на память.



«Никогда бы не подумала, что вот так просто смогу встретить Анджелину Джоли! Она пришла посмотреть наше шоу. Какая прекрасная женщина», — подписала снимок одна из участниц труппы.

1 2 3 ... 10 Анджелина Джоли посетила вместе с дочерьми известное цирковое шоу

Судя по всему, Джоли решила устроить своеобразный девичник и провести время с двумя дочерьми. Напомним, средняя дочь Анджелины, 13-летняя Шайло, считает себя мальчиком и предпочитает, чтобы ее называли Джоном.