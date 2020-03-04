Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

В Сети появились свежие фото 15-летней Захары и 11-летней Вивьен Джоли-Питт

Анджелина Джоли никогда не появляется на публике одна: она всегда предпочитает взять себе в поддержку старших детей. На этот раз компанию звездной маме составили дочки Захара и Вивьен.
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли с детьми

Анджелина Джоли нередко выходит на красную дорожку вместе со всеми членами своей большой семьи. Кинодива никогда не появляется на публике одна: рядом всегда позирует кто-то из многочисленных отпрысков.

Так, в последнее время Энджи постоянно сопровождает 15-летняя дочь Захара. 

Младших рядом со знаменитой мамой папарацци обычно «ловят» во время обычных прогулок и шопинга в торговых центрах. 

Анджелина Джоли
 

Впрочем, даже во время отсутствия «фотоохотников» поблизости Джоли и ее наследники не могут долго оставаться незамеченными. 

Так, пару дней назад в Сети появились снимки с выступления цирка Дю Солей в Лос-Анджелесе — Энджи была на ярком шоу. 

Как оказалось, артисты цирка сразу заметили среди зрителей знаменитую актрису и ее дочерей, Захару и Вивьен. После окончания шоу танцоры захотели пообщаться со звездной семьей и сделать фото на память. 

«Никогда бы не подумала, что вот так просто смогу встретить Анджелину Джоли! Она пришла посмотреть наше шоу. Какая прекрасная женщина», — подписала снимок одна из участниц труппы. 

Судя по всему, Джоли решила устроить своеобразный девичник и провести время с двумя дочерьми. Напомним, средняя дочь Анджелины, 13-летняя Шайло, считает себя мальчиком и предпочитает, чтобы ее называли Джоном. 

Перейти к обсуждению


04 марта 2020
Текст Александра Борисова
Фото @andreykislitsin, @paola_fraschini/Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru, East News
Теги

Анджелина Джоли, Захара Джоли-Питт, Вивьен Джоли-Питт, Шайло Джоли-Питт, Пакс Джоли-Питт, Мэдокс Джоли-Питт, Нокс Джоли-Питт, Брэд Питт

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2020-03-01 23:24:00
100
Не слушала бы маму (у которой видимо важность мнения соседей важнее счастья дочери), а сразу развелась - жить было бы гораздо легче. Кто вообще это придумал, что женщина должна сохранять семью с ленивым, бездарным и безответственным человеком. Детям и женщине желаю здоровья и большого везения во всем дальше.
«Свекровь сказала, что инвалиды ей не нужны»: как живет мать шестерых, от которой после рождения пятерняшек ушел муж
103 Комментариев
Гость 2020-03-01 13:29:00
92
[quote="Гость" message_id=5077915]Что значит неухоженная? То, что на ней нет косметики тонны как на вас? Так она красивая и без всей этой мишуры. . У неё красивые большие выразительные глаза, которые не требуют наращивания ресниц. Красивая кожа без прыщей и морщин.
Агата Муцениеце перебила свою татуировку с обручальным кольцом после объявления о разводе с Прилучным
58 Комментариев
Гость 2020-02-29 15:27:00
85
Раздражают комменты типа "Не ходила потому что не звали" с явной издевкой написанные. Ну да, не звали. А что тут удивительного? Там семья богатейшая, белая кость в их понимании, трясущаяся за свои капиталы, строгий папашка - командир, а Наталья - русская моделька с тремя детьми от другого человека... да, известная уже, да красивая, ну и что? Все равно мезальянс. В такой ситуации никто никого бы не позвал. Всегда деньги важнее и не говорите, что это не так. Вот, сейчас убедились, что вменяемая, что понимает, что такое респектабельность, не опозорит, что можно с ней дело иметь, ну и женятся. А то женился тут один принц по любви недавно, теперь читаем каждый день про их приключения. А тут оба все грамотно взвесили, родителей жениха слушались, может, так и лучше... Умнее, уж точно.
Мама Натальи Водяновой объяснила, почему ее дочь восемь лет не выходила замуж за Антуана Арно
48 Комментариев





© 2005-2020 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.