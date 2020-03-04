В Сети появились свежие фото 15-летней Захары и 11-летней Вивьен Джоли-Питт

Анджелина Джоли нередко выходит на красную дорожку вместе со всеми членами своей большой семьи. Кинодива никогда не появляется на публике одна: рядом всегда позирует кто-то из многочисленных отпрысков.
Младших рядом со знаменитой мамой папарацци обычно «ловят» во время обычных прогулок и шопинга в торговых центрах.
Впрочем, даже во время отсутствия «фотоохотников» поблизости Джоли и ее наследники не могут долго оставаться незамеченными.
Как оказалось, артисты цирка сразу заметили среди зрителей знаменитую актрису и ее дочерей, Захару и Вивьен. После окончания шоу танцоры захотели пообщаться со звездной семьей и сделать фото на память.
«Никогда бы не подумала, что вот так просто смогу встретить Анджелину Джоли! Она пришла посмотреть наше шоу. Какая прекрасная женщина», — подписала снимок одна из участниц труппы.
Судя по всему, Джоли решила устроить своеобразный девичник и провести время с двумя дочерьми. Напомним, средняя дочь Анджелины, 13-летняя Шайло, считает себя мальчиком и предпочитает, чтобы ее называли Джоном.