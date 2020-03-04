Жена Константина Ивлева подала на развод, застав мужа с молодой любовницей

Раньше Мария Ивлева, жена Константина Ивлева, часто делилась трогательными фотографиями с супругом в своем Инстаграме. В феврале идиллия закончилась: фото с Константином пропали, а на их место пришли философские посты об одиночестве.
Поклонники пары забеспокоились, и, как оказалось, не зря. Сначала Мария отметила, что ее ждет лучшая жизнь, а 4 марта наконец-то рассказала, что произошло.
«Я подала на развод. Узнала, что у мужа два месяца была интрижка на стороне, прислали видео. Не думала, что подобное коснется меня. Ладно бы выбрал достойную женщину, а он предпочел дешевую эскортницу из Тамани. Ниже плинтуса упал!» — рассказала Мария «СтарХиту».
«Эскортницу из Тамани» зовут Валерия Куденкова. Ей 28 лет, и она позиционирует себя как модель. Причем Валерия даже не скрывает, что встречается с женатым шеф-поваром и телеведущим и выкладывает в Инстаграм совместные фотографии.
«Дети в шоке, его мама с папой плачут. Кошмар для всех! Он вообще сейчас ведет себя не по-мужски: деньги прячет, хочет забрать дочку Машу. Подала на алименты, с адвокатом будем составлять иск», — заявила Мария.
С Валерией Мария не собирается вступать в конфронтацию: «Зачем? Просто Константин для меня предатель. Слюни и сопли подтирала мужу, когда ему было 23 года, и вот так он отплатил мне?»
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