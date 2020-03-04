Жена Константина Ивлева подала на развод, застав мужа с молодой любовницей

Раньше Мария Ивлева, жена Константина Ивлева, часто делилась трогательными фотографиями с супругом в своем Инстаграме. В феврале идиллия закончилась: фото с Константином пропали, а на их место пришли философские посты об одиночестве.

Поклонники пары забеспокоились, и, как оказалось, не зря. Сначала Мария отметила, что ее ждет лучшая жизнь, а 4 марта наконец-то рассказала, что произошло.