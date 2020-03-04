Жена Константина Ивлева подала на развод, застав мужа с молодой любовницей

Вот это поворот! Константин Ивлев не только разводится с супругой Марией из-за измены, но еще и хочет забрать у жены дочь Машу.

4 марта 2020 · Текст: · Фото:

Раньше Мария Ивлева, жена Константина Ивлева, часто делилась трогательными фотографиями с супругом в своем Инстаграме. В феврале идиллия закончилась: фото с Константином пропали, а на их место пришли философские посты об одиночестве.

Поклонники пары забеспокоились, и, как оказалось, не зря. Сначала Мария отметила, что ее ждет лучшая жизнь, а 4 марта наконец-то рассказала, что произошло.

«Я подала на развод. Узнала, что у мужа два месяца была интрижка на стороне, прислали видео. Не думала, что подобное коснется меня. Ладно бы выбрал достойную женщину, а он предпочел дешевую эскортницу из Тамани. Ниже плинтуса упал!» — рассказала Мария «СтарХиту».

«Эскортницу из Тамани» зовут Валерия Куденкова. Ей 28 лет, и она позиционирует себя как модель. Причем Валерия даже не скрывает, что встречается с женатым шеф-поваром и телеведущим и выкладывает в Инстаграм совместные фотографии.

Константин Ивлев и Валерия Куденкова

«Дети в шоке, его мама с папой плачут. Кошмар для всех! Он вообще сейчас ведет себя не по-мужски: деньги прячет, хочет забрать дочку Машу. Подала на алименты, с адвокатом будем составлять иск», — заявила Мария.

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Константин Ивлев разводится с женой Марией
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С Валерией Мария не собирается вступать в конфронтацию: «Зачем? Просто Константин для меня предатель. Слюни и сопли подтирала мужу, когда ему было 23 года, и вот так он отплатил мне?»

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Комментарии

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  • Куда не шагнешь, кругом модели....прям наступить боишься
  • Обидно когда жена рядом вме дорогу пока ты никто, а когда появились деньги и слава , то забываешь о жене и о том хорошо,что она для тебя сделала!
  • Не нужно идеализировать мужчин и семью. Брак - это всегда сложно, каким бы хорошим со стороны он не казался. Женщине с любым мужиком рядом нужно иметь голову на плечах и не растворяться в отношениях и в быте, иметь свой доход или свой отдельный банковский
  • Чаще всего мужья гуляют именно с женщинами лёгкого поведения.
  • Девушка симпатичная конечно, жена у него не фонтан. Тоже ему наверно кого-то покрасивее захотелось.
  • Я, бы его уничтожила, но дочь никогда бы не отдала, гуляет по грязным ***** и хочет ребенка забрать, что он может дать, кроме денег.
  • Не променял семью, а гульнул налево. Он разводиться и не собирался, жена психанула.
  • Из за какой то.. грязной, променял семью, фу и не брезгуют ведь по таким таскаться .
  • Неееееееееет, Константин,что за фигня

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