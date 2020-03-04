Славянский ответ Лиззо: украинская рэперша с внушительными формами alyona alyona лихо танцует без белья

Бывшая воспитательница, ставшая популярной рэпершей, отожгла в одной футболке под трек «Касты».

4 марта 2020 · Текст: · Фото:

Украинская артистка Алена Савраненко, выступающая под псевдонимом alyona alyona, поделилась в Инстаграме зажигательным видео. В кадре 28-летняя рэперша лихо танцует под песню «Молодой с молодой» группы «Каста».

«Танцуй!» — подписала ролик Алена. Знаменитость ограничила возможность комментирования видео, однако, судя по огромному количеству просмотров и лайков, поклонники оценили искреннее видео, для записи которого понадобились отличное настроение и отсутствие комплексов.

Судя по всему, alyona alyona готова дать украинский ответ американской певице Лиззо. 140-килограммовая чернокожая звезда активно демонстрирует свои пышные формы и украшает собой обложки глянцевых журналов.

Савраненко также продвигает идеи бодипозитива — девушка снимает в своих клипах оверсайз-моделей, а к собственному телу относится крайне иронично, не стесняясь выкладывать забавные фото из бассейна или с занятий йогой. 

В комментариях рэпершу поддерживают звездные коллеги. Под одним из постов Рита Дакота призналась, что обожает артистку, а Катя Кищук, Оксимирон и Александр Гудков оставили смайлики-сердечки.

Напомним, alyona alyona стала популярной в 2018 году, когда выпустила клип на трек «Рибки». Видео стало вирусным, и девушка, несколько лет проработавшая в детском саду, проснулась знаменитой. 

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Алена иронично относится к своей фигуре и млеет от вида оливье
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Алена всерьез занялась музыкальной карьерой и добилась больших успехов — сейчас она является одной из самых талантливых исполнительниц на украинской эстраде, а билеты на ее концерты раскупают с завидной скоростью.

Комментарии

5
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  • Она жирная, ещё и страшная.
  • Нуууууу такое себе....... Видимо кому-то нравится.....
  • твою ж мать, как это теперь развидеть????
  • О..мой..Бог...зрелище еще то...
  • Лучше бы я это не видела!

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