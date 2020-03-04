Дарья Мороз поделилась двумя кокетливыми снимками, на одном из которых предстала в школьной форме времен СССР, а на другой — лежа на подушке с большим красным бантом Минни Маус на голове.
Актриса игриво подписала снимки: «Я — девочка, а значит мне все можно. И форму, и бант Минни Маус! Такое настроение. Всем хорошего дня». Что тут началось в комментариях! «Так еще моложе и красивее. Вы для меня море позитива», «Ну и фантазии», «Милая, хорошая девчуля», — поддержали знаменитость поклонники.
Подписчицы Дарьи вспомнили времена, когда сами носили школьную форму с накрахмаленными воротничками и белыми фартуками, и поблагодарили актрису за возможность поностальгировать.
Недавно актриса призналась, что получает множество непрошенных советов от пользователей насчет своей внешности. На все просьбы обратиться к пластическому хирургу Дарья говорит решительное «нет», потому что предпочитает «естественное взросление тела и лица».
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