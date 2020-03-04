Актриса игриво подписала снимки: «Я — девочка, а значит мне все можно. И форму, и бант Минни Маус! Такое настроение. Всем хорошего дня». Что тут началось в комментариях! «Так еще моложе и красивее. Вы для меня море позитива», «Ну и фантазии», «Милая, хорошая девчуля», — поддержали знаменитость поклонники.