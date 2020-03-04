«Я — девочка, а значит мне все можно»: 36-летняя Дарья Мороз выложила фото в школьной форме

Актриса, находясь в игривом настроении, поделилась снимками, на которых позирует в советской школьной форме и в образе Минни-Маус.

4 марта 2020 · Текст: · Фото:

Дарья Мороз поделилась двумя кокетливыми снимками, на одном из которых предстала в школьной форме времен СССР, а на другой — лежа на подушке с большим красным бантом Минни Маус на голове.

Актриса игриво подписала снимки: «Я — девочка, а значит мне все можно. И форму, и бант Минни Маус! Такое настроение. Всем хорошего дня». Что тут началось в комментариях! «Так еще моложе и красивее. Вы для меня море позитива», «Ну и фантазии», «Милая, хорошая девчуля», — поддержали знаменитость поклонники.

Подписчицы Дарьи вспомнили времена, когда сами носили школьную форму с накрахмаленными воротничками и белыми фартуками, и поблагодарили актрису за возможность поностальгировать. 

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Дарья Мороз назвала себя «девочкой» и поделилась в Инстаграме кокетливыми снимками
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Недавно актриса призналась, что получает множество непрошенных советов от пользователей насчет своей внешности. На все просьбы обратиться к пластическому хирургу Дарья говорит решительное «нет», потому что предпочитает «естественное взросление тела и лица».

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Комментарии

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  • Мало того, что не красавица, так еще и неинтересна совсем. Как актриса не состоялась, как человек - тучу тараканов имеет. То ли муж ее так сломал, то ли еще что.
  • Ну она не классическая красавица, но очень интересная и симпатичная. В ней изюминка есть. Дело вкуса. Я к примеру не понимаю, что красивого в Костенко? ну никакая она на мой взгляд. А люди утверждают что красотка

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