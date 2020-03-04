Прошлым летом стало известно о расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера. Знаменитости почти ничего не говорили на эту тему, а вот многочисленные инсайдеры уверяли, что разрыв экс-влюбленных был весьма некрасивым.
Тем не менее, модели и актеру удалось договориться насчет опеки над совместной дочерью — говорили, что ради семьи Купер даже переехал в Нью-Йорк.
Теперь знаменитости по очереди проводят время с 2-летней малышкой Леа — забавные фото с их прогулок постоянно умиляют поклонников.
За прошедшие месяцы Купер и Шейк ни разу не гуляли с маленькой дочерью вместе — или, по крайней мере, делали все возможное, чтобы их не поймали папарацци.
Однако недавно знаменитости были замечены в одном из заведений Нью-Йорка.
Как сообщили очевидцы изданию Page Six, сначала Ирина, Брэдли и Леа вместе пообедали, а затем направились на съемки, в которых была задействована модель.
«Они казались очень счастливыми, постоянно ворковали с дочерью», — поведал свидетель журналистам.
Другой инсайдер в разговоре с изданием подтвердил, что звезды сохранили нормальные дружеские отношения и периодически встречаются. И все-таки после тонны слухов о скандалах пары многим с трудом верится в правдивость подобного положения дел. Может быть, Купер и Шейк просто решили наладить отношения перед днем рождения Леа, который они будут отмечать через пару недель?
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