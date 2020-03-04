Прошлым летом стало известно о расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера. Знаменитости почти ничего не говорили на эту тему, а вот многочисленные инсайдеры уверяли, что разрыв экс-влюбленных был весьма некрасивым.

Тем не менее, модели и актеру удалось договориться насчет опеки над совместной дочерью — говорили, что ради семьи Купер даже переехал в Нью-Йорк.

Теперь знаменитости по очереди проводят время с 2-летней малышкой Леа — забавные фото с их прогулок постоянно умиляют поклонников.