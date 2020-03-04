«Выглядели очень счастливыми»: Брэдли Купер и Ирина Шейк вместе провели время с дочерью

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались прошлым летом и с тех пор не появляются вместе на публике. Впрочем, недавно экс-пара была замечена на совместном обеде с дочерью Леа. 

4 марта 2020 · Текст: · Фото:

Ирина Шейк, Брэдли Купер
Ирина Шейк и Брэдли Купер

Прошлым летом стало известно о расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера. Знаменитости почти ничего не говорили на эту тему, а вот многочисленные инсайдеры уверяли, что разрыв экс-влюбленных был весьма некрасивым.

Тем не менее, модели и актеру удалось договориться насчет опеки над совместной дочерью — говорили, что ради семьи Купер даже переехал в Нью-Йорк.

Теперь знаменитости по очереди проводят время с 2-летней малышкой Леа — забавные фото с их прогулок постоянно умиляют поклонников. 

Ирина Шейк, Брэдли Купер, Леа де Сен Шейк Купер

За прошедшие месяцы Купер и Шейк ни разу не гуляли с маленькой дочерью вместе — или, по крайней мере, делали все возможное, чтобы их не поймали папарацци. 

Однако недавно знаменитости были замечены в одном из заведений Нью-Йорка.

Как сообщили очевидцы изданию Page Six, сначала Ирина, Брэдли и Леа вместе пообедали, а затем направились на съемки, в которых была задействована модель. 

«Они казались очень счастливыми, постоянно ворковали с дочерью», — поведал свидетель журналистам.

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Другой инсайдер в разговоре с изданием подтвердил, что звезды сохранили нормальные дружеские отношения и периодически встречаются. И все-таки после тонны слухов о скандалах пары многим с трудом верится в правдивость подобного положения дел. Может быть, Купер и Шейк просто решили наладить отношения перед днем рождения Леа, который они будут отмечать через пару недель?

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