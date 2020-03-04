Нюша и Игорь Сивов в очень хороших отношениях с Викторией Лопыревой и ее супругом Игорем Булатовым. Компания часто собирается вместе.

Более того, Нюша даже подарила подруге коляску своей дочери Симбы, из которой та выросла. Дочь Нюши старше сына Виктории Марка Лионеля на три месяца.

4 марта певица и модель встретились в Москве и запротоколировали этот момент в Инстаграме.