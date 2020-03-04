Нюша и Игорь Сивов в очень хороших отношениях с Викторией Лопыревой и ее супругом Игорем Булатовым. Компания часто собирается вместе.
Более того, Нюша даже подарила подруге коляску своей дочери Симбы, из которой та выросла. Дочь Нюши старше сына Виктории Марка Лионеля на три месяца.
4 марта певица и модель встретились в Москве и запротоколировали этот момент в Инстаграме.
Прежде чем подписчики смогли сказать хоть слово, Нюша поспешила ответить на все еще не заданные вопросы.
«Это фото может ввести вас в заблуждение... Опережая комментарии: в жизни ноги Вики длиннее моих. Не знаю, как так вышло, но фотограф (кстати мой муж) постарался, чтоб вы этого не заметили, возможно, он так и живет, не замечая разницы. Поддержим его иллюзию!»
Также певица анонсировала, что 7 марта она будет вместе с Викторией и Алексеем Чумаковым, Александром Цыпкиным и другими звездами на фестивале «Матрешка» в Дубае.
Это настоящая народная ярмарка в русском стиле, идейным вдохновитлем которой является Лопырева.
Комментарии0