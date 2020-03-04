«Ходить в Chanel — это прошлый век»: Рената Литвинова сбросила бренд с модных счетов, хотя недавно носила вещи Дома не снимая

Сейчас мы знаем Ренату Литвинову как одну из главных поклонниц Дома Balenciaga, однако всего несколько лет назад у знаменитости были совсем иные фавориты.

4 марта 2020 · Текст: · Фото:

Рената Литвинова в Chanel, 2016 год

Рената Литвинова стала новой героиней шоу «Осторожно, Собчак!». Знаменитости откровенно поговорили об отношениях актрисы с Земфирой, оценили сексуальность Ильи Яшина и даже обсудили, людей какого знака зодиака стоит брать на работу.

Рената Литвинова в Chanel, 2009 год

Рената Литвинова высказалась и на тему женской красоты и моды. «Возраст женщины выдают не морщины, а жир, который наползает, и тяжесть. Все-таки нужно быть худой, легкой», — заявила знаменитость. Литвинова также отметила, что и обтягивать фигуру не стоит, а то будешь «казаться жирным голубем с грудкой».

Рената Литвинова в Chanel, 2013 год

Актриса озвучила свои предпочтения в одежде: «Мне кажется, ходить в Chanel — это прошлый век. Это совсем-совсем не модно. Хотя, может, я чего-то не понимаю». 

Рената, видимо, забыла, как несколько лет назад она блистала в первом ряду на показе французского Дома и регулярно выходила в свет в нарядах бренда.

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Рената Литвинова считает, что носить Chanel уже не модно
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Впрочем, все меняется, и сейчас сдержанным твидовым костюмам знаменитость предпочитает платья-палатки с объемными плечами и бирюзовые шубы из искусственного меха. 

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  • Как была глупа, так и осталась.

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