Рената Литвинова стала новой героиней шоу «Осторожно, Собчак!». Знаменитости откровенно поговорили об отношениях актрисы с Земфирой, оценили сексуальность Ильи Яшина и даже обсудили, людей какого знака зодиака стоит брать на работу.
Рената Литвинова высказалась и на тему женской красоты и моды. «Возраст женщины выдают не морщины, а жир, который наползает, и тяжесть. Все-таки нужно быть худой, легкой», — заявила знаменитость. Литвинова также отметила, что и обтягивать фигуру не стоит, а то будешь «казаться жирным голубем с грудкой».
Актриса озвучила свои предпочтения в одежде: «Мне кажется, ходить в Chanel — это прошлый век. Это совсем-совсем не модно. Хотя, может, я чего-то не понимаю».
Рената, видимо, забыла, как несколько лет назад она блистала в первом ряду на показе французского Дома и регулярно выходила в свет в нарядах бренда.
Впрочем, все меняется, и сейчас сдержанным твидовым костюмам знаменитость предпочитает платья-палатки с объемными плечами и бирюзовые шубы из искусственного меха.
Комментарии2