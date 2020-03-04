Актриса озвучила свои предпочтения в одежде: «Мне кажется, ходить в Chanel — это прошлый век. Это совсем-совсем не модно. Хотя, может, я чего-то не понимаю».

Рената, видимо, забыла, как несколько лет назад она блистала в первом ряду на показе французского Дома и регулярно выходила в свет в нарядах бренда.