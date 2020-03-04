Сын Бритни Спирс пожелал смерти ее отцу и своему деду

В это сложно поверить, но Джейден Федерлайн, младший сын Бритни Спирс и Кевина Федерлайна, пожелал смерти своему дедушке Джейми.
13-летний подросток решил побеседовать с подписчиками в Инстаграме и рассказал, что очень переживает за маму. «Через пару недель я встречусь с ней, а пока что я живу вместе с отцом. У меня все хорошо», — сказал Джейден.
А вот у Бритни дела идут не очень. По словам тинейджера, во всем виноват ее отец: «Из-за него моя мама, возможно, больше никогда не будет петь».
Парень назвал своего дедушку самыми нелестными и обсценными словами и подытожил: «Он может пойти и умереть».
Также Джейми отметил, что ему очень нравится новый бойфренд мамы, а своего отца он назвал «Иисусом».
Напомним, в жизни Бритни Спирс настала черная полоса. Еще в прошлом году ее Джейми избил своего внука Шона. Из-за этого Бритни пришлось отправить детей жить к отцу.
Кевин Федерлайн был в ярости от поведения своего бывшего свекра и обратился в полицию. Отцу поп-звезды выписали ордер, который запретил ему приближаться к внукам.
Также стоит вспомнить и тот факт, что в 2008 году Джейми Спирс был назначен официальным опекуном Бритни, поскольку она проходила через очень тяжелое время после развода с Федерлайном.
Только в прошлом году Бритни смогла избавиться от опеки отца, хотя пыталась сделать это последние несколько лет.
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