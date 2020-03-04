Сын Бритни Спирс пожелал смерти ее отцу и своему деду

Также Джейми отметил, что ему очень нравится новый бойфренд мамы, а своего отца он назвал «Иисусом».

Напомним, в жизни Бритни Спирс настала черная полоса. Еще в прошлом году ее Джейми избил своего внука Шона. Из-за этого Бритни пришлось отправить детей жить к отцу.