Сын Бритни Спирс пожелал смерти ее отцу и своему деду

Страсти похлеще Шекспировских. Джейден Федерлайн, 13-летний сын Бритни Спирс и Кевина Федерлайна, желает смерти своему деду и не стесняется говорить об этом.

4 марта 2020 · Текст: · Фото:

В это сложно поверить, но Джейден Федерлайн, младший сын Бритни Спирс и Кевина Федерлайна, пожелал смерти своему дедушке Джейми.

13-летний подросток решил побеседовать с подписчиками в Инстаграме и рассказал, что очень переживает за маму. «Через пару недель я встречусь с ней, а пока что я живу вместе с отцом. У меня все хорошо», — сказал Джейден.

А вот у Бритни дела идут не очень. По словам тинейджера, во всем виноват ее отец: «Из-за него моя мама, возможно, больше никогда не будет петь».

Парень назвал своего дедушку самыми нелестными и обсценными словами и подытожил: «Он может пойти и умереть».

Бритни Спирс с отцом

Также Джейми отметил, что ему очень нравится новый бойфренд мамы, а своего отца он назвал «Иисусом».

Напомним, в жизни Бритни Спирс настала черная полоса. Еще в прошлом году ее Джейми избил своего внука Шона. Из-за этого Бритни пришлось отправить детей жить к отцу.

Кевин Федерлайн и Бритни Спирс

Кевин Федерлайн был в ярости от поведения своего бывшего свекра и обратился в полицию. Отцу поп-звезды выписали ордер, который запретил ему приближаться к внукам.

Также стоит вспомнить и тот факт, что в 2008 году Джейми Спирс был назначен официальным опекуном Бритни, поскольку она проходила через очень тяжелое время после развода с Федерлайном. 

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Бритни Спирс уже давно не выпускала новых песен и не выступала на сцене
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Только в прошлом году Бритни смогла избавиться от опеки отца, хотя пыталась сделать это последние несколько лет.

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Комментарии

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  • Они там все друг-друга стоят. Бритни по жизни абсолютно инфантильный человек. Понятно, что ее с дества использовали все, кому не лень, но взрослая женщина ведь уже, могла давно взять контроль в свои руки. Психологическая помощь в США на уровне, столько групп поддержки и прочего. Родила детей, так будь добра заботься о них. С мужьями пол-мира разводятся, но не все бегут за помощью к неадекватному папеньке. И знаменитых баб полно, которые и карьеру построили, и детей вырастили, и нашли, чем себя в зрелом возрасте занять. Бритни же вечная девочка, которая постоянно жалуется и страдает

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