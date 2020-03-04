Недавно ставшая мамой во второй раз Анастасия Тарасова уделяет много времени и своей старшей наследнице Милане. Подписчики отметили, что девочка, которой 10 июля исполнится 2 года, за последнее время заметно повзрослела. Она уже помогает маме ухаживать за младшей сестрой и деловито катает коляску.

На днях Анастасия разместила в инстаграм-историях забавный ролик, в котором рассказала, что наконец-то сбылось ее давнее желание. Она мечтала о том, чтобы начать заплетать Милане волосы, но они не были достаточно длинными для замысловатых причесок. Теперь ситуация изменилась, и Тарасова с гордостью продемонстрировала результат своих стараний.