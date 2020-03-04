Анастасия Тарасова порадовалась, что уже может заплетать старшей дочери косы

Супруга футболиста наконец-то дождалась момента, когда можно будет сооружать на голове малышки Миланы красивые прически, и выразила свой восторг.

4 марта 2020 · Текст: · Фото:

Анастасия Тарасова

Недавно ставшая мамой во второй раз Анастасия Тарасова уделяет много времени и своей старшей наследнице Милане. Подписчики отметили, что девочка, которой 10 июля исполнится 2 года, за последнее время заметно повзрослела. Она уже помогает маме ухаживать за младшей сестрой и деловито катает коляску.

На днях Анастасия разместила в инстаграм-историях забавный ролик, в котором рассказала, что наконец-то сбылось ее давнее желание. Она мечтала о том, чтобы начать заплетать Милане волосы, но они не были достаточно длинными для замысловатых причесок. Теперь ситуация изменилась, и Тарасова с гордостью продемонстрировала результат своих стараний. 

«Покажи, мама что заплела», — попросила девочку Анастасия. Милана в нарядном красном платье охотно повернулась и показала косичку. «Ой, красиво как, красиво. Молодец, молодец, спасибо, дочь», — поблагодарила ее супруга футболиста.

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Анастасия Тарасова любит наряжать свою старшую дочь
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Напомним, поклонники семейства Тарасовых переживали, что после рождения второго ребенка Милана будет ревновать, но этого так и не произошло. По словам Анастасии, девочка очень рада появлению на свет младшей сестры.

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Комментарии

1
под именем
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  • Ну Настя и журналист. &#34;дождалась этот момент&#34;.

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