Эвелина Бледанс рассказала, как общается с бывшим мужем, который недавно снова стал отцом

Александр Семин в середине февраля вновь стал папой. Актриса рассказала, какие отношения связывают ее с экс-супругом и отцом ее «особенного» сына.

4 марта 2020 · Текст: · Фото:

Эвелина Бледанс

В 2017 году стало известно, что Эвелина Бледанс и Александр Семин расстались некоторое время назад и не живут вместе. Актриса воспитывает «особенного» сына Семена, родившегося с синдромом Дауна, а ее экс-супруг 14 февраля вновь стал отцом. Его супруга Марина Ментусова родила ему дочь, которую назвали Верой

На днях Эвелина дала интервью YouTube-каналу «Точки Nad И». Она рассказала, какие отношения связывают ее с Семиным на сегодняшний момент. Как оказалось, видятся бывшие муж и жена довольно редко, а их беседы крутятся лишь вокруг общего сына.

Эвелина Бледанс

«Мы не встречаемся раз в неделю. Учитывая, что мы с Семеном еще уезжаем в любой удобный момент на отдых, я даже не подсчитываю, сколько они видятся», — сообщила актриса.

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Эвелина Бледанс посвящает много времени воспитанию сына
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На данный момент Эвелина вместе с сыном живет в доме, который им оставил Александр Семин. Первоначально она хотела продать недвижимость, но позднее передумала. Сейчас актриса занимается ремонтом здания.

На первом этаже она хочет сделать что-то вроде музея и развесить на стенах обложки журналов с собой. Одно ее расстраивает — на половине она запечатлена в компании Александра.

Напомним, что Бледанс рассталась с супругом мирно. Имущество они тоже не делили: Семин все оставил бывшей жене, а также настоял на том, что будет платить алименты.

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