В 2017 году стало известно, что Эвелина Бледанс и Александр Семин расстались некоторое время назад и не живут вместе. Актриса воспитывает «особенного» сына Семена, родившегося с синдромом Дауна, а ее экс-супруг 14 февраля вновь стал отцом. Его супруга Марина Ментусова родила ему дочь, которую назвали Верой.

На днях Эвелина дала интервью YouTube-каналу «Точки Nad И». Она рассказала, какие отношения связывают ее с Семиным на сегодняшний момент. Как оказалось, видятся бывшие муж и жена довольно редко, а их беседы крутятся лишь вокруг общего сына.