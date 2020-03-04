В 2017 году стало известно, что Эвелина Бледанс и Александр Семин расстались некоторое время назад и не живут вместе. Актриса воспитывает «особенного» сына Семена, родившегося с синдромом Дауна, а ее экс-супруг 14 февраля вновь стал отцом. Его супруга Марина Ментусова родила ему дочь, которую назвали Верой.
На днях Эвелина дала интервью YouTube-каналу «Точки Nad И». Она рассказала, какие отношения связывают ее с Семиным на сегодняшний момент. Как оказалось, видятся бывшие муж и жена довольно редко, а их беседы крутятся лишь вокруг общего сына.
«Мы не встречаемся раз в неделю. Учитывая, что мы с Семеном еще уезжаем в любой удобный момент на отдых, я даже не подсчитываю, сколько они видятся», — сообщила актриса.
На данный момент Эвелина вместе с сыном живет в доме, который им оставил Александр Семин. Первоначально она хотела продать недвижимость, но позднее передумала. Сейчас актриса занимается ремонтом здания.
На первом этаже она хочет сделать что-то вроде музея и развесить на стенах обложки журналов с собой. Одно ее расстраивает — на половине она запечатлена в компании Александра.
Напомним, что Бледанс рассталась с супругом мирно. Имущество они тоже не делили: Семин все оставил бывшей жене, а также настоял на том, что будет платить алименты.
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