История Екатерины Диденко вызвала широкий общественный резонанс. Супруг «аптечного ревизорро» Валентин хотел сделать жене сюрприз к 29-летию и в назначенный момент на вечеринке высыпал 25 килограммов сухого льда в небольшой бассейн. Двое гостей и муж Диденко получили ожоги и отек легких.
Валентин скончался в реанимации 29 февраля, за что Екатерина успела поблагодарить его. По ее мнению, мужчина «дотянул, чтобы ей было морально легче», умерев не в день ее рождения, а чуть позже. Слова Диденко вогнали в ступор многих фолловеров и вызвали в Сети настоящую волну хейта.
4 марта Екатерина сообщила, что простилась со своим супругом. «Навсегда в моем сердце. Навсегда со мной рядом. Невозможно это осознать. Половинка меня ушла. Ради детей продолжать жить. Вечная память... В високосный год Валечка родился. В високосный год мы поженились. В високосный год он ушел из этого мира», — написала блогер.
Некоторые подписчики выразили свои соболезнования и пожелали вдове моральных сил. Но многие заметили, что не верят в искренность Екатерины. Их удивляет, что она продолжает освещать скорбные события в соцсетях.
«Мне очень жаль, конечно. Но я не понимаю как можно вообще постить и что-то писать в интернете? Не дай бог, конечно, но я бы, наверное не ела, не пила, не спала и вообще ничего не смогла бы думать», «За все дни о детях ни слова! Вы только пилите сторис и бегаете по каналам!», «Зачем все это выкладывать напоказ, я вот лично этого не могу понять. Печально и грустно, но это должно быть лишь твоим, а не общим. Держись, мои соболезнования», — делились своим мнением фолловеры.
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