Некоторые подписчики выразили свои соболезнования и пожелали вдове моральных сил. Но многие заметили, что не верят в искренность Екатерины. Их удивляет, что она продолжает освещать скорбные события в соцсетях.



«Мне очень жаль, конечно. Но я не понимаю как можно вообще постить и что-то писать в интернете? Не дай бог, конечно, но я бы, наверное не ела, не пила, не спала и вообще ничего не смогла бы думать», «За все дни о детях ни слова! Вы только пилите сторис и бегаете по каналам!», «Зачем все это выкладывать напоказ, я вот лично этого не могу понять. Печально и грустно, но это должно быть лишь твоим, а не общим. Держись, мои соболезнования», — делились своим мнением фолловеры.