22-летний сын хрупкой Натальи Антоновой поражает мужественностью и томным взглядом

Глядя на красавицу Наталью Антонову, сложно поверить, что она — многодетная мама. Актриса воспитывает 4-х сыновей, и у ее старшего наследника много поклонников.

4 марта 2020 · Текст: · Фото:

Наталья Антонова

Наталья Антонова была дважды замужем. Ее первым супругом стал актер Александр Вершинин — отец ее первенца Артема. В 2005 году она вышла замуж за врача-гинеколога Николая Семенова, с которым счастлива и по сей день, и родила ему троих сыновей. 

Артем Вершинин

На днях актриса показала новый снимок выросшего старшего сына. 22-летний Артем, который пошел по стопам своей звездной мамы и также играет в кино и сериалах, покорил подписчиков Натальи. Многие отметили его проникновенный взгляд. Наверняка теперь у артиста появилось еще больше поклонников.

«Наташенька! Пусть будет сынок счастлив! Глаза у него глубокие, проникновенные! Очень и очень симпатично-добрый!», «И красив, и на маму похож, ах, кому-то повезет...» — писали фолловеры актрисы.

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Наталья Антонова выглядит моложе своих 45 лет
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Примечательно, что в последний раз мать и сын были заняты в совместном проекте. Они снялись в сериале «Счастье в подарок». 

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