На днях актриса показала новый снимок выросшего старшего сына. 22-летний Артем, который пошел по стопам своей звездной мамы и также играет в кино и сериалах, покорил подписчиков Натальи. Многие отметили его проникновенный взгляд. Наверняка теперь у артиста появилось еще больше поклонников.

«Наташенька! Пусть будет сынок счастлив! Глаза у него глубокие, проникновенные! Очень и очень симпатично-добрый!», «И красив, и на маму похож, ах, кому-то повезет...» — писали фолловеры актрисы.