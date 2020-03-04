Наталья Антонова была дважды замужем. Ее первым супругом стал актер Александр Вершинин — отец ее первенца Артема. В 2005 году она вышла замуж за врача-гинеколога Николая Семенова, с которым счастлива и по сей день, и родила ему троих сыновей.
На днях актриса показала новый снимок выросшего старшего сына. 22-летний Артем, который пошел по стопам своей звездной мамы и также играет в кино и сериалах, покорил подписчиков Натальи. Многие отметили его проникновенный взгляд. Наверняка теперь у артиста появилось еще больше поклонников.
«Наташенька! Пусть будет сынок счастлив! Глаза у него глубокие, проникновенные! Очень и очень симпатично-добрый!», «И красив, и на маму похож, ах, кому-то повезет...» — писали фолловеры актрисы.
Примечательно, что в последний раз мать и сын были заняты в совместном проекте. Они снялись в сериале «Счастье в подарок».
Комментарии0