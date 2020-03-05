Меган Маркл вернулась в Великобританию

Кроме того, масла в огонь подлил спор из-за прибыльного товарного знака Sussex Royal, в который чета Сассексов вцепилась львиной хваткой. Елизавета II запретила им использовать личный бренд для производства сувениров, что, по словам инсайдеров, привело Меган Маркл в ярость.



Многие ждали, когда же герцогиня, отсиживающаяся в Канаде, вернется в Лондон, чтобы посетить ряд мероприятий. Ожидается, что в последний раз Сассексы появятся на торжественной службе в Вестминстерском аббатстве в честь Дня содружества 9 марта. Там им предстоит воссоединиться с Кембриджами. Как утверждают инсайдеры, Кейт и Меган уже давно не общаются, да и Уильям с Гарри не так близки, как раньше.

5 марта британское издание The Sun сообщило, что нога Меган Маркл уже ступила на английскую землю. Герцогиня прилетела в столицу Великобритании и готовится к церемонии Endeavour Fund Awards, которую вместе с супругом посетит вечером.