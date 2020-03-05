Меган Маркл вернулась в Великобританию

Стало известно, что герцогиня Сассекская присоединилась к мужу в Лондоне. Несколько месяцев после «Мегзита» Меган провела в Канаде.

5 марта 2020 · Текст: · Фото:

Меган Маркл

После того, как Сассексы сообщили, что складывают с себя королевские полномочия, их решение породило множество обсуждений в СМИ и соцсетях. По слухам, отношения принца Гарри с любимой бабушкой из-за «Мегзита» ухудшились, и спасла ситуацию лишь недавний четырехчасовая беседа в компании Елизаветы II

Меган Маркл, принц Гарри

Кроме того, масла в огонь подлил спор из-за прибыльного товарного знака Sussex Royal, в который чета Сассексов вцепилась львиной хваткой. Елизавета II запретила им использовать личный бренд для производства сувениров, что, по словам инсайдеров, привело Меган Маркл в ярость.

Многие ждали, когда же герцогиня, отсиживающаяся в Канаде, вернется в Лондон, чтобы посетить ряд мероприятий. Ожидается, что в последний раз Сассексы появятся на торжественной службе в Вестминстерском аббатстве в честь Дня содружества 9 марта. Там им предстоит воссоединиться с Кембриджами. Как утверждают инсайдеры, Кейт и Меган уже давно не общаются, да и Уильям с Гарри не так близки, как раньше.

5 марта британское издание The Sun сообщило, что нога Меган Маркл уже ступила на английскую землю. Герцогиня прилетела в столицу Великобритании и готовится к церемонии Endeavour Fund Awards, которую вместе с супругом посетит вечером.

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Меган Маркл уже обжилась в Канаде
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Примечательно, что, по слухам, маленького сына Арчи Меган с собой не взяла, оставив его в Канаде на попечении нянь и приятельниц. Особенно это расстроило Елизавету II, которая уже давно не видела своего правнука.

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Комментарии

5
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  • А покажите , как особенно расстроилась королева
  • Меган уж точно в костюм брокколи рядиться не будет:)))
  • Разберут её по косточкам. Даже после такой большой часовой разницы спуска не дадут
  • Она не простая как кажется, ребенка не взяла- явно месть Елизавете, не разрешаешь использовать королевский товарный знак,я тебе правнука не привезу и фиг его когда увидишь, если вообще увидит... Взяла в оборот Гарри, крутит им как хочет, условия ставит всей королевской семье. Кто она вообще такая? Всего лишь американская актриса....а не принцесса королевских кровей.
  • На каком самолете летела? На обычном или таки частный подогнали?

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