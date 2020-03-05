Конфликт Любови Успенской с ее дочерью Татьяной Плаксиной долгое время был у всех на слуху. Звездная наследница обвинила мать в том, что та поднимала на нее руку, но впоследствии извинилась перед артисткой. Правда, некоторые поклонники решили, что мать и дочь так и не сумели найти общий язык. К тому же, внимательным фолловерам показалось, что текст извинения и вовсе не написан самой Татьяной, ведь она использует в постах иной стиль.

После ссоры с матерью Татьяна улетела в США, где живет ее отец — бизнесмен Александр Плаксин. Девушка активно размещает новые посты в соцсетях и показывает мрачные рисунки, давая фолловерам пищу для размышлений.

На днях поводом для обсуждений стал снимок Плаксиной, сделанный в Коста-Рике. Казалось бы, ничего необычного: звездная наследница сидит на лавочке и потягивает газировку. Но многих смутило, что в кадре оказалась буйная растительность на ногах Татьяны. По мнению пользователей Сети, девушка нарочно привлекает внимание хейтеров.