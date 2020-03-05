Дочь Любови Успенской провоцирует хейтеров снимком с волосатыми ногами

Татьяна Плаксина продолжает привлекать внимание к своей персоне в соцсетях и делает это с помощью эпатажных фотографий.

5 марта 2020 · Текст: · Фото:

Любовь Успенская

Конфликт Любови Успенской с ее дочерью Татьяной Плаксиной долгое время был у всех на слуху. Звездная наследница обвинила мать в том, что та поднимала на нее руку, но впоследствии извинилась перед артисткой. Правда, некоторые поклонники решили, что мать и дочь так и не сумели найти общий язык. К тому же, внимательным фолловерам показалось, что текст извинения и вовсе не написан самой Татьяной, ведь она использует в постах иной стиль.

После ссоры с матерью Татьяна улетела в США, где живет ее отец — бизнесмен Александр Плаксин. Девушка активно размещает новые посты в соцсетях и показывает мрачные рисунки, давая фолловерам пищу для размышлений. 

На днях поводом для обсуждений стал снимок Плаксиной, сделанный в Коста-Рике. Казалось бы, ничего необычного: звездная наследница сидит на лавочке и потягивает газировку. Но многих смутило, что в кадре оказалась буйная растительность на ногах Татьяны. По мнению пользователей Сети, девушка нарочно привлекает внимание хейтеров.

Татьяна Плаксина

«Голову бреете, а ноги нет», «Даже немного завидно. Тут за каждый волосок переживаешь.... Не дай бог где-то что-то, а Тане вообще на все пофиг», «Очередная провокация! Бедняжка пытается оставаться на плаву и поэтому строит из себя жертву», — писали фолловеры.

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Впрочем, некоторые подписчики встали на защиту Татьяны, заметив, что она имеет право фотографироваться так, как посчитает нужным. Другим и вовсе показалось, что снимок излучает позитив и хорошее настроение, а сама Плаксина похожа на Фриду Кало. 

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Комментарии

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  • девушка психически нездорова , поэтому хиханьки -хаханьки неуместны
  • ну не знай, тут вроде даже дело не в волосатых ногах, а этом странном взгляде
  • Девушка явно с приветом

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