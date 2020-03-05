Ким Кардашьян и Дженнифер Лопес дружат уже много лет. Алекс Родригез, жених Дженни From The Block, рассказывал, что красавицы очень близки, а Ким и вовсе воспринимает подругу как пример абсолютно во всем.
«Они наставляют друг друга, у них действительно прекрасные отношения, которые длятся уже более 15 лет, всегда приятно что-то делать вместе с Ким и нашей семьей», — поведал Родригез.
Неудивительно, что Лопес поддерживает Ким во всех ее начинаниях. Недавно певица, например, опубликовала фото в топе от бренда Кардашьян Skims, причем на снимке Дженнифер предстала без макияжа и с растрепанной домашней прической.
«Тусуюсь с моей подружкой», — подписала очень уютный снимок будущая жена Алекса Родригеза.
Напомним, Skims — это бельевой бренд Ким Кардашьян, который завоевал невероятную популярность сразу после появления. Супруга Канье выпустила первую коллекцию Skims в сентябре прошлого года.
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