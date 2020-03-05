Ким Кардашьян и Дженнифер Лопес дружат уже много лет. Алекс Родригез, жених Дженни From The Block, рассказывал, что красавицы очень близки, а Ким и вовсе воспринимает подругу как пример абсолютно во всем.

«Они наставляют друг друга, у них действительно прекрасные отношения, которые длятся уже более 15 лет, всегда приятно что-то делать вместе с Ким и нашей семьей», — поведал Родригез.