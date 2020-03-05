Дженнифер Лопес показала, как позирует без макияжа в одежде Ким Кардашьян

Вот это мы понимаем — дружба! Дженнифер Лопес с удовольствием носит одежду бренда своей приятельницы Ким.

5 марта 2020 · Текст: · Фото:

Ким Кардашьян и Дженнифер Лопес дружат уже много лет. Алекс Родригез, жених Дженни From The Block, рассказывал, что красавицы очень близки, а Ким и вовсе воспринимает подругу как пример абсолютно во всем.

«Они наставляют друг друга, у них действительно прекрасные отношения, которые длятся уже более 15 лет, всегда приятно что-то делать вместе с Ким и нашей семьей», — поведал Родригез.

Дженнифер Лопес, Ким Кардашьян, Канье Уэст, Алекс Родригез

Неудивительно, что Лопес поддерживает Ким во всех ее начинаниях. Недавно певица, например, опубликовала фото в топе от бренда Кардашьян Skims, причем на снимке Дженнифер предстала без макияжа и с растрепанной домашней прической. 

«Тусуюсь с моей подружкой», — подписала очень уютный снимок будущая жена Алекса Родригеза.

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Летом 2019-го Ким Кардашьян объявила, что запускает собственный бренд одежды под названbем Kimono
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Напомним, Skims — это бельевой бренд Ким Кардашьян, который завоевал невероятную популярность сразу после появления. Супруга Канье выпустила первую коллекцию Skims в сентябре прошлого года.

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Комментарии

1
под именем
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  • Вечно у нее ужасная одежда какая-то. именно эта как тряпочка для пыли. Лицо настолько изменилась что скоро она будет похожа на живого Кена, который стал Барби.

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