Ксения Собчак решила сделать из Константина Богомолова шоумена

На препати «Жара Awards» объявили ведущих премии — имена Ксении Собчак и Константина Богомолова назвали под вальс Мендельсона. Медиадива много лет занимается проведением различных мероприятий, а вот ее супруг далек от мира шоу-бизнеса.

Богомолов впервые станет ведущим премии, и поклонники бурно обсуждают, справится ли режиссер с непривычной для себя задачей. Впрочем, пользователи уверены — верная супруга в случае чего подскажет, как себя вести и что делать, поэтому все должно пройти гладко.