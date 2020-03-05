Ксения Собчак решила сделать из Константина Богомолова шоумена

На препати «Жара Awards» объявили ведущих премии — имена Ксении Собчак и Константина Богомолова назвали под вальс Мендельсона. Медиадива много лет занимается проведением различных мероприятий, а вот ее супруг далек от мира шоу-бизнеса.
Богомолов впервые станет ведущим премии, и поклонники бурно обсуждают, справится ли режиссер с непривычной для себя задачей. Впрочем, пользователи уверены — верная супруга в случае чего подскажет, как себя вести и что делать, поэтому все должно пройти гладко.
Также общественность интересует сумма гонорара, которую получат Ксения и Константин. Если о примерном уровне заработка Собчак более или менее известно, то гонорары ее мужа остаются загадкой.
В интервью Big Money журналистка признавалась, что она — долларовый миллионер. За ведение мероприятия знаменитость берет около 40 тысяч долларов, причем только в валюте. Поклонники ставят на то, что совместное появление на сцене «Жары» принесет супругам не меньше 80-ти тысяч долларов.
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