Ксения Собчак решила сделать из Константина Богомолова шоумена

Супруги станут ведущими премии «Жара». Ксения ориентируется в светских тусовках как рыба в воде, а для Константина это будет первый опыт подобной работы.

5 марта 2020 · Текст: · Фото:

На препати «Жара Awards» объявили ведущих премии — имена Ксении Собчак и Константина Богомолова назвали под вальс Мендельсона. Медиадива много лет занимается проведением различных мероприятий, а вот ее супруг далек от мира шоу-бизнеса.

Богомолов впервые станет ведущим премии, и поклонники бурно обсуждают, справится ли режиссер с непривычной для себя задачей. Впрочем, пользователи уверены — верная супруга в случае чего подскажет, как себя вести и что делать, поэтому все должно пройти гладко.

Также общественность интересует сумма гонорара, которую получат Ксения и Константин. Если о примерном уровне заработка Собчак более или менее известно, то гонорары ее мужа остаются загадкой.

...
Ксения Собчак и Константин Богомолов проведут премию «Жара»
1 из 10

В интервью Big Money журналистка признавалась, что она — долларовый миллионер. За ведение мероприятия знаменитость берет около 40 тысяч долларов, причем только в валюте. Поклонники ставят на то, что совместное появление на сцене «Жары» принесет супругам не меньше 80-ти тысяч долларов.

Теги

Комментарии

1
под именем
  • Топ
  • Все комментарии
  • И правильно, надо зарабатывать пока есть возможность, пока не беременная.

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633