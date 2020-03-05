«Ты только семью не бросай»: Влад Топалов озадачил мрачным фото и пожеланием себе покоя и тишины

Молодой отец напугал поклонников черно-белым снимком и неожиданным признанием.

5 марта 2020 · Текст: · Фото:

Влад Топалов и Регина Тодоренко воспитывают годовалого сына. Молодая мама активно делится с подписчиками трудностями, с которыми сталкивается в процессе воспитания первенца. Несмотря на все сложности, Регина играючи решает проблемы и, вопреки загруженному графику, проводит много времени с Майклом.

Топалов тоже часто делится снимками супруги и наследника в Инстаграме, публично признается семье в любви и даже называет вынужденную разлуку с сыном «невыносимой». Со стороны Влад, Регина и Майкл выглядят как идеальная семья, но новый пост артиста посеял сомнения в рядах поклонников звездной пары.

Молодой отец выложил мрачное черно-белое фото. Вид уставшего певца с отрешенным взглядом взволновал поклонников, но это еще не все. Поводом для беспокойства стала странная подпись: «Хочется тишины... и покоя».

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Фолловеры тут же подняли тревогу: «Что случилось?», «Ты только семью не бросай!», «Поссорились с Региной?», «С такой супругой не видать тебе покоя». Многие подписчики попросили певца взять себя в руки ради супруги и сына, однако некоторые фолловеры отметили, что, когда рождаются дети, они часто ловят себя на той же мысли.

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Комментарии

3
под именем
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  • Начинается.... Наигрался в семью?
  • Сколько они вместе в общей сложности, года 3 уже? Устал мужик. Пора! Тишины хочу......тишины....
  • На фото реально как монашка😂

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