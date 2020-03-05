Фолловеры тут же подняли тревогу: «Что случилось?», «Ты только семью не бросай!», «Поссорились с Региной?», «С такой супругой не видать тебе покоя». Многие подписчики попросили певца взять себя в руки ради супруги и сына, однако некоторые фолловеры отметили, что, когда рождаются дети, они часто ловят себя на той же мысли.