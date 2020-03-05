Влад Топалов и Регина Тодоренко воспитывают годовалого сына. Молодая мама активно делится с подписчиками трудностями, с которыми сталкивается в процессе воспитания первенца. Несмотря на все сложности, Регина играючи решает проблемы и, вопреки загруженному графику, проводит много времени с Майклом.
Топалов тоже часто делится снимками супруги и наследника в Инстаграме, публично признается семье в любви и даже называет вынужденную разлуку с сыном «невыносимой». Со стороны Влад, Регина и Майкл выглядят как идеальная семья, но новый пост артиста посеял сомнения в рядах поклонников звездной пары.
Молодой отец выложил мрачное черно-белое фото. Вид уставшего певца с отрешенным взглядом взволновал поклонников, но это еще не все. Поводом для беспокойства стала странная подпись: «Хочется тишины... и покоя».
Фолловеры тут же подняли тревогу: «Что случилось?», «Ты только семью не бросай!», «Поссорились с Региной?», «С такой супругой не видать тебе покоя». Многие подписчики попросили певца взять себя в руки ради супруги и сына, однако некоторые фолловеры отметили, что, когда рождаются дети, они часто ловят себя на той же мысли.
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