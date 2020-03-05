«Злобные и бесчувственные»: Меган и Гарри вызвали гнев королевского двора, не дав принцу Филиппу повидаться с Арчи

Чем Томас Маркл лучше принца Филиппа? Вот и Сассексы не понимают, а потому лишили его, возможно, последнего шанса повидаться с правнуком.  

5 марта 2020 · Текст: · Фото:

Эпопея с Томасом Марклом известна каждому британцу: Меган на протяжении длительного времени игнорировала своего отца и до сих пор не познакомила его с сыном. Тот неоднократно просил дочь повидаться с малышом Арчи, но герцогиня Сассекская была непреклонна. Еще бы, ведь Томас то и дело рассекречивает их личную переписку и старается «продать» ее подороже. В этом ему, тоже не секрет, помогает Саманта Маркл. Ни звездный отец, ни старшая сестра герцогини Сассекской так и не побывали на ее свадьбе с принцем Гарри. 

Томас предупреждал, что Меган рано или поздно оставит британскую семью точно так же, как оставила американскую. И прихватит с собой сына.

До переезда четы Сассексов в Канаду публика то смеялась, то сочувствовала убежденности эпатажного мужчины. Однако теперь британцы призадумались: а что, если он оказался прав?

Принц Филипп по возвращении из больницы, декабрь 2019-го

На днях Сассексы вернулись в туманный Альбион, чтобы решить последние дела, за которые они отвечают от имени Короны. Многие рассчитывали, что они привезут с собой Арчи Харрисона — но тот остался в Канаде на попечении нянь. Общество возмутилось подобному поведению, учитывая слухи о нездоровье принца Филиппа и недомоганиях Елизаветы II.

Напомним, что супруг британской королевы не так давно шокировал публику своим изможденным видом после того, как был госпитализирован. Посещение больницы было плановым, и уже через пару дней он как ни в чем не бывало вернулся домой. Но все-таки поклонники БКС стали переживать. Согласитесь, 98 лет как-никак!

А теперь свое мнение высказал Дики Арбитер, бывший пресс-секретарь Елизаветы II. 

«Извините, но нет никаких оправданий тому, что Сассексы не взяли с собой сына. В конце концов, Арчи должен встретиться со своей семьей, у них не будет возможности увидеться с ним в течение достаточно долгого времени, потому что Гарри и Меган будут жить в Канаде или Соединенных Штатах», — сказал он в интервью Nine News Australia.

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Арчи Харрисона оберегают от излишнего внимания публики
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«У них всегда найдется оправдание: ''Он слишком мал, чтобы летать''. Все дети время от времени летают, они сами отправились с Арчи в Южную Африку в октябре. В июне принцу Филиппу исполнится 99 лет, никто не знает, сколько еще он пробудет с нами. Нужно быть реалистами: он лег в больницу на Рождество, выглядел довольно слабым, когда ее покидал... Очень жаль, что прабабушка и прадедушка не смогли сейчас увидеться с Арчи», — заявил Арбитер. 

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Комментарии

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  • Злобный и бесчувственный Филя убил маму Гарри и Вилли.Лицемеры.
  • Филлипп вряд ли помнит, что у него 4 детей, 8 внуков и 8 правнуков. Хорошо, если помнит, что женат.
  • - Как же хочется хлебушка, - стонали британские СМИ на низком старте , в ожидании приезда Гарри
  • Хорошие ребята, удачи им
  • скайп пусть заведет, 8 внуков , никого не навещаетю

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