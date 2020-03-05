Эпопея с Томасом Марклом известна каждому британцу: Меган на протяжении длительного времени игнорировала своего отца и до сих пор не познакомила его с сыном. Тот неоднократно просил дочь повидаться с малышом Арчи, но герцогиня Сассекская была непреклонна. Еще бы, ведь Томас то и дело рассекречивает их личную переписку и старается «продать» ее подороже. В этом ему, тоже не секрет, помогает Саманта Маркл. Ни звездный отец, ни старшая сестра герцогини Сассекской так и не побывали на ее свадьбе с принцем Гарри.

Томас предупреждал, что Меган рано или поздно оставит британскую семью точно так же, как оставила американскую. И прихватит с собой сына.

До переезда четы Сассексов в Канаду публика то смеялась, то сочувствовала убежденности эпатажного мужчины. Однако теперь британцы призадумались: а что, если он оказался прав?