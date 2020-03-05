21-летняя модель не стала комментировать резкие заявления отца, а вот ее агент Юлия не сдержалась и выложила эмоциональный пост, посвященный Алесе и ее отцу.

«Я не знаю, зачем нужно так врать на всю страну, унижая свою дочь. Евгений не имеет никакого отношения к карьере Алеси, он никогда за нее не просил в IMG, Алеся никогда не ходила в нетрезвом состоянии на кастинг Chanel», — безапелляционно начала Шаврина.

