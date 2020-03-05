Агент Алеси Кафельниковой опровергла слухи о «пьяном кастинге» модели и обвинила ее отца во лжи

Евгений Кафельников дал интервью, в котором усомнился в успешной карьере дочери. Ответ ее агента Юлии Шавриной не заставил себя долго ждать.

5 марта 2020 · Текст: · Фото:

В интервью «Дождю» Евгений Кафельников рассказал о сложных отношениях с дочерью, поведал о ее наркотической зависимости и заявил, что модель вряд ли еще раз позовут на показ Chanel, как бы он за нее ни просил. Причиной проблем в карьере дочери, по словам звездного отца, стало нетрезвое состояние Алеси во время кастинга.

21-летняя модель не стала комментировать резкие заявления отца, а вот ее агент Юлия не сдержалась и выложила эмоциональный пост, посвященный Алесе и ее отцу.

«Я не знаю, зачем нужно так врать на всю страну, унижая свою дочь. Евгений не имеет никакого отношения к карьере Алеси, он никогда за нее не просил в IMG, Алеся никогда не ходила в нетрезвом состоянии на кастинг Chanel», — безапелляционно начала Шаврина. 

Кафельникова не раз обвиняла отца в безразличии. Сейчас появились новые доказательства того, что Евгений не так уж заинтересован в успехах дочери, как хочет показать. 

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«Я никогда не забуду, как после ее первого важного показа Burberry, наплакавшись от счастья, она стала звонить своему отцу, чтобы он порадовался за нее, а в ответ услышала лишь то, что у него болит голова и ему не до нее», — сообщила агент. Юлия подчеркнула, что никого не осуждает, а просто поддерживает Алесю, которая очень повзрослела за последний год.

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