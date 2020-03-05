В декабре 2019-го в Сети появились слухи о том, что 44-летний Энрике Иглесиас и 38-летняя Анна Курникова ждут третьего ребенка. Спустя несколько недель эта информация подтвердилась: у знаменитостей действительно родилась дочь!
В феврале певец и спортсменка опубликовали первые кадры с малышкой и назвали ее имя — Маша.
Курникова и Иглесиас не привыкли выставлять свою личную жизнь на публику. Звезды очень редко показывают детей, да и своими снимками поклонников не балуют.
Надеясь узнать хотя бы незначительные подробности, журналисты одолевают пару вопросами об их семье — и иногда звезды дают ответы.
Так, на днях Иглесиас объявил о новом концертном туре, а также поведал, что очень устает от забот сразу обо всех малышах.
«Я легко меняю подгузники и могу покормить Машу. Да, я не сплю, но отлично провожу время! Я бы ни за что на свете не променял свою жизнь на другую», — сказал Энрике в интервью изданию Et Online.
Также корреспондент поинтересовался, о каком будущем для своих детей мечтает артист — ведь они могут стать и музыкантами, как папа, и спортсменами, как мама.
«Если бы мне действительно пришлось выбирать, то я безусловно остановился бы на спорте, потому что я его очень люблю. Конечно, я не хочу становиться одним из тех одержимых отцов, но я мечтаю, чтобы одна из моих дочерей занялась теннисом. Кстати, я уже намекнул Анне, что считаю ее одним из лучших тренеров в мире», — шутливо объяснил испанский исполнитель.
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