В декабре 2019-го в Сети появились слухи о том, что 44-летний Энрике Иглесиас и 38-летняя Анна Курникова ждут третьего ребенка. Спустя несколько недель эта информация подтвердилась: у знаменитостей действительно родилась дочь!

В феврале певец и спортсменка опубликовали первые кадры с малышкой и назвали ее имя — Маша.

Курникова и Иглесиас не привыкли выставлять свою личную жизнь на публику. Звезды очень редко показывают детей, да и своими снимками поклонников не балуют.