Скандал между Лерой Кудрявцевой и Арманом Давлетяровым ожидаемо закончился широким жестом. И сделала его Лера. Телеведущая объявила, что уходит с телеканала.

«Решение мною уже принято. Потому что иногда один гадкий поступок говорит обо всем. У меня запланирована сьемка ''10 самых'' 15 марта, но она уже не состоится. Сейчас нахожусь не в Москве, поэтому объявлю об уходе, когда вернусь. На ''Муз-ТВ'' я вела программу чисто за символическую плату — по дружбе, так сказать, это была как своеобразная ностальгия. Договаривалась специально с НТВ, где работаю, мол, не могу бросить то — родное и близкое. Но с таким свинским отношением мириться не буду», — прокомментировала свое решение Кудрявцева «СтарХиту».