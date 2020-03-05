Скандал между Лерой Кудрявцевой и Арманом Давлетяровым ожидаемо закончился широким жестом. И сделала его Лера. Телеведущая объявила, что уходит с телеканала.
«Решение мною уже принято. Потому что иногда один гадкий поступок говорит обо всем. У меня запланирована сьемка ''10 самых'' 15 марта, но она уже не состоится. Сейчас нахожусь не в Москве, поэтому объявлю об уходе, когда вернусь. На ''Муз-ТВ'' я вела программу чисто за символическую плату — по дружбе, так сказать, это была как своеобразная ностальгия. Договаривалась специально с НТВ, где работаю, мол, не могу бросить то — родное и близкое. Но с таким свинским отношением мириться не буду», — прокомментировала свое решение Кудрявцева «СтарХиту».
Телеведущая поведала, что ей было очень обидно потерять друга, и она чувствует обиду. Но разговаривать с Давлетяровым Лера теперь не намерена, хоть он и звонил ей уже несколько раз. «Больше нет желания общаться с псевдо-друзьями, которые делают вид и хитрят, что не понимают, о чем речь. Мне все равно, кто будет вести премию, но мне не все равно на отношение ''друга'' и на то, как он решил себя повести в данной ситуации. Я принимаю его закон игры. Нет проблем!»
Лера добавила, что спокойно бы отнеслась к решению Армана заменить телеведущую Ольгой Бузовой, если бы он сообщил ей об этом лично. «Я точно не рвусь никуда и спокойно бы все приняла и поняла, еще бы и подсказала. Если учесть то, что сама давно говорила, мол, нужно привлекать молодых. Ну, как говорится, пусть все будут здоровы и счастливы».
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