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Давид Манукян признался, что видит Ольгу Бузову матерью его детей

26-летний музыкант наконец-то рассказал, как на самом деле он познакомился с телеведущей.
Давид Манукян и Ольга Бузова
Давид Манукян и Ольга Бузова

Музыкант DAVA, а в обычной жизни Давид Манукян, стал новым гостем Алены Жигаловой на ее YouTube-шоу «Алена, блин». Молодой человек рассказал о том, как познакомился с Ольгой Бузовой и пояснил, почему пара считает 7 февраля своей годовщиной.

По словам Давида, после переезда в Москву из родного Новосибирска, парень пытался стать знаменитым и успешным. Он снимал короткие ролики для Инстаграма и записывал песни. На одну из его композиций «Буду пьяным» и обратила внимание Ольга Бузова.

Подписчики присылали Давиду видео, на которых Ольга танцует под его песню. Тогда парень, который и представить не мог, что будет встречаться с суперзвездой, написал ей в Инстаграме и поблагодарил за то, что она оценила его творчество. Завязался короткий, но очень дружелюбный разговор.

Через какое-то время Бузова сама связалась с Манукяном и предложила ему исполнить главную роль в ее клипе на песню «Лайкер». Давид приехал на съемки, где впервые увидел Ольгу вживую, как раз 7 февраля 2019 года.

Съемки клипа «Лайкер»
Съемки клипа «Лайкер»

Манукян рассказал, что уже на площадке стал чувствовать что-то странное. «Я закончил, а им еще три часа снимать. И я чувствую, что не хочу уходить», — говорит музыкант.

«Я в нее влюбился, она в меня. Меня стало тянуть к человеку. Даже представить не мог, что мы будем встречаться. Сближаться мы начали постепенно, а потом она уехала на съемки ''Плана Б''», — признался блогер.

То, что между ними проскочила искра, стало очевидно и для Ольги, и для Давида. Так что Бузова закрутила роман с Манукяном как раз во время съемок проекта.

Давид также рассказал Алене Жигаловой, что он думает о серьезном будущем с Бузовой и видит ее своей женой и матерью его детей. А 7-летняя разница в возрасте его совсем не смущает.

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06 марта 2020
Текст Анна Миллионова
Фото @buzova86, @dava_m/Instagram, HEATshowbiz/YouTube.com
Теги

Ольга Бузова

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Ну, а что? Девка- то не плохая и хваткая. Вот, кто так может пробиться не имея никаких талантов, а она смогла. МОЛОДЕЦ!

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