«У меня новый партнер, новый проект»: экс-солистка «Непары» Виктория Талышинская ответила на претензии Александра Шоуа

Александр заявил, что Виктория не участвовала в написании песен группы. У Талышинской есть другое мнение на этот счет.

5 марта 2020 · Текст: · Фото:

4 марта Шоуа сообщил, что выкупил права на песни «Непары» всего за 10 тысяч рублей. Певец сказал, что считает сделку справедливой, ведь Талышинская «ни к одной композиции не приложила руку — приезжала на студию только записать свой вокал».

По словам Александра, Виктория пыталась выкупить песни у него за спиной и предлагала продюсеру 20 миллионов рублей, однако ей не удалось «вовлечь его в авантюру».

На следующий день Виктория вышла на связь с журналистами, чтобы прояснить ситуацию с правами на творчество распавшейся группы. 

«Во-первых, я никогда не предлагала нашему бывшему продюсеру Олегу Некрасову 20 миллионов за репертуар ''Непары''. Никогда! Для меня 18, замечу, лучших лет жизни, которые я отдала коллективу, отказываясь от ребенка, мотаясь по гастролям по всей стране, — пройденный этап. Я могла бы сказать, что Саша купил по дешевке ворох старья, но не буду. В отличие от него я не цепляюсь за старые хиты и не боюсь пробовать новое и идти вперед», — сказала певица.

Талышинская также напомнила Александру, что все хиты «Непары» были написаны другими авторами либо с их помощью. И уж точно не единолично Шоуа. Виктория отметила, что Александр удалил из Инстаграма группы все фото с ее участием, как будто ее никогда там и не было. Это решение она назвала «поступком обиженного мальчика».

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Александр Шоуа высказал свои претензии к бывшей коллеге
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«Что ж, я искренне желаю Саше удачи и счастлива, что теперь рядом со мной работают настоящие мужчины, большие и сильные, способные меня защитить, уважающие мое мнение, профессионалы и просто порядочные люди», — рассказала певица «СтарХиту».

Комментарии

2
под именем
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  • Шоуа очень мелочный, конфликтный, самолюбивый мужчина. Сталкивались по работе. Комплекс Наполеона.
  • Неприятная мадам...

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