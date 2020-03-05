4 марта Шоуа сообщил, что выкупил права на песни «Непары» всего за 10 тысяч рублей. Певец сказал, что считает сделку справедливой, ведь Талышинская «ни к одной композиции не приложила руку — приезжала на студию только записать свой вокал».
По словам Александра, Виктория пыталась выкупить песни у него за спиной и предлагала продюсеру 20 миллионов рублей, однако ей не удалось «вовлечь его в авантюру».
На следующий день Виктория вышла на связь с журналистами, чтобы прояснить ситуацию с правами на творчество распавшейся группы.
«Во-первых, я никогда не предлагала нашему бывшему продюсеру Олегу Некрасову 20 миллионов за репертуар ''Непары''. Никогда! Для меня 18, замечу, лучших лет жизни, которые я отдала коллективу, отказываясь от ребенка, мотаясь по гастролям по всей стране, — пройденный этап. Я могла бы сказать, что Саша купил по дешевке ворох старья, но не буду. В отличие от него я не цепляюсь за старые хиты и не боюсь пробовать новое и идти вперед», — сказала певица.
Талышинская также напомнила Александру, что все хиты «Непары» были написаны другими авторами либо с их помощью. И уж точно не единолично Шоуа. Виктория отметила, что Александр удалил из Инстаграма группы все фото с ее участием, как будто ее никогда там и не было. Это решение она назвала «поступком обиженного мальчика».
«Что ж, я искренне желаю Саше удачи и счастлива, что теперь рядом со мной работают настоящие мужчины, большие и сильные, способные меня защитить, уважающие мое мнение, профессионалы и просто порядочные люди», — рассказала певица «СтарХиту».
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