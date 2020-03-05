4 марта Шоуа сообщил, что выкупил права на песни «Непары» всего за 10 тысяч рублей. Певец сказал, что считает сделку справедливой, ведь Талышинская «ни к одной композиции не приложила руку — приезжала на студию только записать свой вокал».

По словам Александра, Виктория пыталась выкупить песни у него за спиной и предлагала продюсеру 20 миллионов рублей, однако ей не удалось «вовлечь его в авантюру».