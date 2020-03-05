31 марта Меган Маркл официально сложит с себя королевские полномочия. Никаких больше обязанностей, возможность зарабатывать самостоятельно и уменьшившееся количество критических статей в британской прессе — это, конечно, замечательно. Но вместе с тем герцогиня Сассекская многого лишится.
Королевский эксперт Ингрид Сьюард рассказала изданию The Sun, что же теперь ждет Меган. Во-первых, вход в королевскую сокровищницу отныне для нее закрыт. По сообщениям инсайдеров, Меган уже вернула некоторые драгоценности Елизавете II, но теперь о тиарах, в которых любит покрасоваться Кейт Миддлтон, Маркл точно придется забыть. А жаль, ведь мы помним, как сияла герцогиня в день своей свадьбы.
Кроме того, ей придется отказаться от услуг королевских секретарей. Больше никто не будет перебирать многочисленные письма поклонников и терпеливо отвечать на них. Да и заниматься распорядком дня герцогини будут лишь нанятые ей самой, но никак не Короной люди.
А такие мелочи, как рассылка приглашений друзьям, согласование деловых встреч? Меган придется или самой следить за своим расписанием, или искать новых людей, но платить им из своего кармана.
Все то же самое касается и лучших врачей, готовых принять представителей британской королевской семьи в любое время дня и ночи. Поскольку Меган вряд ли собирается жить в Великобритании, она скорее всего будет вынуждена обращаться к канадским медикам.
А что насчет дорогих нарядов, за обилие которых Меган в прошлом отчаянно критиковала британская пресса? Если репортеры не будут по пятам идти за герцогиней Сассекской, то и знаменитые дизайнеры со временем потеряют к ней интерес.
Кроме того, если кто-то из британской королевской семьи отправляется с официальным визитом в другую страну, он получает значительную сумму, чтобы пополнить гардероб. Так что герцогине предстоит некоторое время ограничиться старыми вещами.
Кажется, что все это не так уж и серьезно, но за время жизни с принцем Гарри Меган привыкла к дворцовому лоску. Поэтому Ингрид Сьюард полагает, что лишиться этих «приятных мелочей» ей будет непросто.
Комментарии3