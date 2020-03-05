31 марта Меган Маркл официально сложит с себя королевские полномочия. Никаких больше обязанностей, возможность зарабатывать самостоятельно и уменьшившееся количество критических статей в британской прессе — это, конечно, замечательно. Но вместе с тем герцогиня Сассекская многого лишится.

Королевский эксперт Ингрид Сьюард рассказала изданию The Sun, что же теперь ждет Меган. Во-первых, вход в королевскую сокровищницу отныне для нее закрыт. По сообщениям инсайдеров, Меган уже вернула некоторые драгоценности Елизавете II, но теперь о тиарах, в которых любит покрасоваться Кейт Миддлтон, Маркл точно придется забыть. А жаль, ведь мы помним, как сияла герцогиня в день своей свадьбы.