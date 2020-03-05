В первый день весны 40-летняя звезда сериала «Кухня» обрадовала всех радостной новостью: 21 февраля она в третий раз стала мамой. Примечательно, что свою беременность Елена скрывала так успешно, что никто ничего не заподозрил вплоть до самого заявления артистки.

Напомним, актриса воспитывает старшую дочь Полину от Александра Пляцева и младшую наследницу Еву от бизнесмена Дениса Гущина. Новорожденный мальчик стал их вторым совместным ребенком.

Разумеется, поклонники Елены не оставили эту новость без внимания и оставили ей множество поздравлений в комментариях. 5 марта Подкаминская вышла на связь с фолловерами в своем новом посте в Инстаграме.