«Мои!»: Елена Подкаминская до сих пор не верит, что стала матерью троих детей

1 марта Елена актриса сообщила о том, что теперь она — многодетная мама. Елена поблагодарила всех за поздравления и рассказала о своих ощущениях.

5 марта 2020 · Текст: · Фото:

Елена Подкаминская

В первый день весны 40-летняя звезда сериала «Кухня» обрадовала всех радостной новостью: 21 февраля она в третий раз стала мамой. Примечательно, что свою беременность Елена скрывала так успешно, что никто ничего не заподозрил вплоть до самого заявления артистки.

Напомним, актриса воспитывает старшую дочь Полину от Александра Пляцева и младшую наследницу Еву от бизнесмена Дениса Гущина. Новорожденный мальчик стал их вторым совместным ребенком.

Разумеется, поклонники Елены не оставили эту новость без внимания и оставили ей множество поздравлений в комментариях. 5 марта Подкаминская вышла на связь с фолловерами в своем новом посте в Инстаграме.

«Я, если честно, иногда даже побаиваюсь заглядывать на другие страницы, так много бывает резких, злобных комментариев и оценок человека. Вы почему все такие приятные и светлые люди? Спасибо вам!» — горячо поблагодарила поклонников артистка.

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Кроме того, Подкаминская призналась: ей сложно поверить в то, что она теперь многодетная мама. «Мы с сыном почувствовали себя героями дня! И, что характерно, сама себе удивляюсь! Трое! Мои! В общем, полет нормальный, двигаемся дальше!» — сообщила актриса. В комментариях многие восхитились добротой, искренностью и жизнелюбием Елены.

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