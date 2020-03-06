Свой аутфит Меган дополнила синим клатчем Stella McCartney и туфлями на высоких каблуках Manolo Blahnik. Волосы герцогиня Сассекская собрала в хвост и выглядела, как настоящая голливудская кинодива. Кроме того, Меган отказалась от обычно спокойного макияжа. Смоки и ягодная помада — вот, на что обратили внимание преданные поклонники британской королевской семьи.

Как передало издание Daily Mail, на самой церемонии Меган, вручая одну из наград, сообщила: «Я так рада вернуться. Уже третий год у меня есть возможность сопровождать своего супруга здесь. Это самое вдохновляющее место».