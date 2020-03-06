На днях стало известно, что Меган Маркл вернулась в Лондон. Она провела несколько месяцев в Канаде вместе с сыном Арчи и прибыла в столицу Великобритании, чтобы принять участие в нескольких последних официальных мероприятиях. Сассексы готовятся начать независимую жизнь, и с 31 марта они официально сложат с себя королевские полномочия.
Многим было любопытно, какой же наряд выберет герцогиня для посещения церемонии ежегодного вручения премии Endeavour Fund Awards. Там награждают ветеранов, проявивших себя в спорте. Поклонники Меган ждали чего-то невероятного, и, можем сказать уверенно, дождались.
Хорошее настроение Маркл не испортил даже проливной дождь. Впрочем, принц Гарри держал зонт над супругой. Герцогиня широко улыбалась, появившись в голубом платье Victoria Beckham, которое подчеркнуло ее талию.
Свой аутфит Меган дополнила синим клатчем Stella McCartney и туфлями на высоких каблуках Manolo Blahnik. Волосы герцогиня Сассекская собрала в хвост и выглядела, как настоящая голливудская кинодива. Кроме того, Меган отказалась от обычно спокойного макияжа. Смоки и ягодная помада — вот, на что обратили внимание преданные поклонники британской королевской семьи.
Как передало издание Daily Mail, на самой церемонии Меган, вручая одну из наград, сообщила: «Я так рада вернуться. Уже третий год у меня есть возможность сопровождать своего супруга здесь. Это самое вдохновляющее место».
Примечательно, что на церемонии один из победителей сделал предложение своей невесте прямо на сцене, что особенно порадовало Меган. Она бурно аплодировала и смеялась, поглядывая на развеселившегося Гарри.
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