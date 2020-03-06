Яркая помада, высокие каблуки и сияющая улыбка: первый выход Меган Маркл после «Мегзита»

Многие ждали этого, и момент наконец настал! Принц Гарри и Меган Маркл посетили церемонию Endeavour Fund Awards в Лондоне. Герцогиня выглядела ослепительно.

6 марта 2020 · Текст: · Фото:

Меган Маркл, принц Гарри

На днях стало известно, что Меган Маркл вернулась в Лондон. Она провела несколько месяцев в Канаде вместе с сыном Арчи и прибыла в столицу Великобритании, чтобы принять участие в нескольких последних официальных мероприятиях. Сассексы готовятся начать независимую жизнь, и с 31 марта они официально сложат с себя королевские полномочия. 

принц Гарри, Меган Маркл

Многим было любопытно, какой же наряд выберет герцогиня для посещения церемонии ежегодного вручения премии Endeavour Fund Awards. Там награждают ветеранов, проявивших себя в спорте. Поклонники Меган ждали чего-то невероятного, и, можем сказать уверенно, дождались. 

Хорошее настроение Маркл не испортил даже проливной дождь. Впрочем, принц Гарри держал зонт над супругой. Герцогиня широко улыбалась, появившись в голубом платье Victoria Beckham, которое подчеркнуло ее талию. 

Меган Маркл, принц Гарри

Свой аутфит Меган дополнила синим клатчем Stella McCartney и туфлями на высоких каблуках Manolo Blahnik. Волосы герцогиня Сассекская собрала в хвост и выглядела, как настоящая голливудская кинодива. Кроме того, Меган отказалась от обычно спокойного макияжа. Смоки и ягодная помада — вот, на что обратили внимание преданные поклонники британской королевской семьи.

Как передало издание Daily Mail, на самой церемонии Меган, вручая одну из наград, сообщила: «Я так рада вернуться. Уже третий год у меня есть возможность сопровождать своего супруга здесь. Это самое вдохновляющее место». 

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Принц Гарри и Меган Маркл готовятся окончательно сложить с себя королевские полномочия
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Примечательно, что на церемонии один из победителей сделал предложение своей невесте прямо на сцене, что особенно порадовало Меган. Она бурно аплодировала и смеялась, поглядывая на развеселившегося Гарри.

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Комментарии

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  • На первом фото в галерее прям "звездулина" и челядь вокруг
  • Красавица! Не то, что сушеная вобла. И выглядит гораздо моложе кое- кого! И свежее в разы!
  • И конечно,этот неподражаемый щенячий восторг на размалеванном фейсе...
  • Выглядит блестяще! Она мне нравится. Сильный характер! И Гарри счастлив! Она добьется многого, назло всем недоброжелателям!
  • Что, простите, подчеркнуло это платье? ну нет у нее талии, ну ее фигура не предполагает наличие талии, зачем это писать?
  • Надо же, надо было уйти из БКС, чтобы наконец-то следовать правилам его дресс-кода. Минимум украшений наконец-то. Все по делу. Только с макияжем перебор. Красиво для фотографий, а наяву наверняка смотрится не так прекрасно
  • Красивое платье.
  • Не испытываю симпатии к Меган, но не могу отметить - выглядит она превосходно.
  • С фигурой ей конечно не повезло, а это платье еще больше прямоугольник подчеркивает
  • Не знаю почему она мне не нравится, хочет всем и вся доказать какая она и ее муж счастливые. Сама небось кроет весь бкс , думает зачем... Я сюда приехала ...

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