«Горшочек, не вари!» — именно эти слова порой так хочется сказать инстаграм-блогерам, бурно оплакивающим свое горе во время прямых эфиров и в телестудиях федеральных каналов. Однако в современном мире границы между реальной и виртуальной жизнью размыты, а потому о привычном «трауре» в данном случае говорить не приходится.
Пока Екатерина Диденко срывается на дочери и благодарит мужа за то, что умер не в ее день рождения, еще один участник злополучных событий в бассейне с сухим льдом тоже размышляет о своих чувствах — разумеется, в Инстаграме.
Андрей Бойко вместе с 25-летней девушкой Наташей вел блог. Его возлюбленная была на той вечеринке и погибла в результате отравления углекислым газом. 5 марта он похоронил Наташу и рассказал о том, как это было.
«Всю дорогу ревел и согревал ей руку, она стала розовой, казалось, что она даже сжимает ее. Начинаю сходить с ума, психика не выдерживает. Я успел сделать все, что хотел, и что она хотела, надеюсь, все правильно. После похорон стало чуть легче, но на душе пустота. Просто черная дыра. Ком в горло не лезет. Начинает рвать крышу, психолог не помогает. Хочется кричать, рассказать обо всем. И психолог говорит писать дневник или блог. Но сейчас я не в состоянии и не в адеквате. А любое слово, написанное или сказанное мной, воспринимается совершенно по-разному, и используется против нас», — посетовал мужчина.
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