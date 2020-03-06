«Всю дорогу ревел и согревал ей руку, она стала розовой, казалось, что она даже сжимает ее. Начинаю сходить с ума, психика не выдерживает. Я успел сделать все, что хотел, и что она хотела, надеюсь, все правильно. После похорон стало чуть легче, но на душе пустота. Просто черная дыра. Ком в горло не лезет. Начинает рвать крышу, психолог не помогает. Хочется кричать, рассказать обо всем. И психолог говорит писать дневник или блог. Но сейчас я не в состоянии и не в адеквате. А любое слово, написанное или сказанное мной, воспринимается совершенно по-разному, и используется против нас», — посетовал мужчина.