«Начинает рвать крышу»: бойфренд погибшей в бассейне с сухим льдом девушки вышел на связь

Андрей Бойко похоронил возлюбленную, которая погибла в результате отравления углекислым газом. О своих чувствах он рассказал в Сети.

6 марта 2020 · Текст: · Фото:

Андрей Бойко с девушкой Наташей

«Горшочек, не вари!» — именно эти слова порой так хочется сказать инстаграм-блогерам, бурно оплакивающим свое горе во время прямых эфиров и в телестудиях федеральных каналов. Однако в современном мире границы между реальной и виртуальной жизнью размыты, а потому о привычном «трауре» в данном случае говорить не приходится. 

Пока Екатерина Диденко срывается на дочери и благодарит мужа за то, что умер не в ее день рождения, еще один участник злополучных событий в бассейне с сухим льдом тоже размышляет о своих чувствах — разумеется, в Инстаграме.

Андрей Бойко вместе с 25-летней девушкой Наташей вел блог. Его возлюбленная была на той вечеринке и погибла в результате отравления углекислым газом. 5 марта он похоронил Наташу и рассказал о том, как это было.

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Андрей Бойко сильно переживает после смерти своей любимой
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«Всю дорогу ревел и согревал ей руку, она стала розовой, казалось, что она даже сжимает ее. Начинаю сходить с ума, психика не выдерживает. Я успел сделать все, что хотел, и что она хотела, надеюсь, все правильно. После похорон стало чуть легче, но на душе пустота. Просто черная дыра. Ком в горло не лезет. Начинает рвать крышу, психолог не помогает. Хочется кричать, рассказать обо всем. И психолог говорит писать дневник или блог. Но сейчас я не в состоянии и не в адеквате. А любое слово, написанное или сказанное мной, воспринимается совершенно по-разному, и используется против нас», — посетовал мужчина.

Комментарии

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  • Ну этот описывает адекватные чувства. Себя вспомнила- то же самое. Но я таки дневник писала и рисовала.
  • Пареньку тоже захотелось бабла срубить?
  • Ой, он у Малахова такой чуднОй сидел. Женщину обнимал..
  • Еще одного отсталого нашли, что бы писать о нем. Кто он? Почему про него тут пишут? Хватит уже пиарить этих бездельников
  • и на этих блогеров подписаны миллионы... рукалицо((
  • Я вот тоже теперь думаю,зачем я столько лет училась,приобретала профессию,опыт.Можно же было просто снимать на камеру как я крашу ногти,брею ноги,делаю маску для волос.Потом перебираю косметику и выбираю нужные брюки.Потом иду в магазин,и показываю,что я покупаю и за какую цену....Прошу каждый раз поставить лайк , подписаться на мой канал и нажать на колокольчик,ну и рекламу толкнуть, естественно))Вот тебе и зарплата.И известность.
  • Или "кусок в горло не лезет", или "ком(ок) в горле".
  • Девушку, естественно,жалко.Больно, когда из жизни уходят молодые,у которых вся жизнь ещё впереди.Но как же надоели эти все "блогеры".Кто такие блогеры?И чем, собственно,они таким выдающимся занимаются,что эти люди теперь в рядах героев? Иногда диву даёшься,как они вообще додумались,что каждую минуту своей жизнедеятельности нужно снимать на камеру,и показывать это всем?Чем они красятся,что кушают,как рожают,что на себя надевают и где отдыхают....Накипело.
  • Я тоже не понимаю,зачем здесь писать о блогерах? Кому надо,тот зайдет и прочтет их блог.А мне это зачем ЗДЕСЬ? Почему бы тогда не написать про меня? Неинтересно? Вот и мне не интересно читать про каких-то блогеров.
  • Надоели уже. Тысячи человек умирают ежедневно.

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