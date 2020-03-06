Подписчикам было очень приятно, что Шубская отреагировала на их поздравления. Ведь так поступают далеко не все знаменитости. «Ну, почему эта новость так меня радует и заставляет губы расплываться в улыбке, а в сердце порхают бабочки. Безумно за вас рада, вы очень красивая и очень друг друга любящая пара!», «Настя , какая же ты красивая! Эталон женственности и красоты! У тебя отличный вкус во всем!», — написали фолловеры.