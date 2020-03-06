Не так давно Александр Овечкин и Анастасия Шубская сообщили, что готовятся к появлению на свет второго ребенка. Супруги, воспитывающие сына Сережу, вновь станут родителями мальчика. Об этом было объявлено на вечеринке baby shower в «джентльменском» стиле.
После того, как радостная новость разлетелась по соцсетям, поклонники принялись поздравлять хоккеиста и его супругу. Они получили множество приятных комментариев в Инстаграме, ведь у их гармоничной и красивой семьи сотни тысяч поклонников.
В своем новом посте Анастасия вышла на связь с фолловерами: «Спасибо всем большое за теплые слова и пожелания! Их так много. Безумно приятно!».
Подписчикам было очень приятно, что Шубская отреагировала на их поздравления. Ведь так поступают далеко не все знаменитости. «Ну, почему эта новость так меня радует и заставляет губы расплываться в улыбке, а в сердце порхают бабочки. Безумно за вас рада, вы очень красивая и очень друг друга любящая пара!», «Настя , какая же ты красивая! Эталон женственности и красоты! У тебя отличный вкус во всем!», — написали фолловеры.
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