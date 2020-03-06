«Безумно приятно»: Анастасия Шубская поблагодарила поклонников за поздравления с беременностью

Недавно Александр Овечкин и Анастасия Шубская сообщили, что во второй раз станут родителями. Супруга хоккеиста отреагировала на многочисленные комментарии.

6 марта 2020 · Текст: · Фото:

Анастасия Шубская

Не так давно Александр Овечкин и Анастасия Шубская сообщили, что готовятся к появлению на свет второго ребенка. Супруги, воспитывающие сына Сережу, вновь станут родителями мальчика. Об этом было объявлено на вечеринке baby shower в «джентльменском» стиле.

Александр Овечкин, Анастасия Шубская

После того, как радостная новость разлетелась по соцсетям, поклонники принялись поздравлять хоккеиста и его супругу. Они получили множество приятных комментариев в Инстаграме, ведь у их гармоничной и красивой семьи сотни тысяч поклонников.

В своем новом посте Анастасия вышла на связь с фолловерами: «Спасибо всем большое за теплые слова и пожелания! Их так много. Безумно приятно!».

...
Анастасия Шубская вновь станет мамой
1 из 10

Подписчикам было очень приятно, что Шубская отреагировала на их поздравления. Ведь так поступают далеко не все знаменитости. «Ну, почему эта новость так меня радует и заставляет губы расплываться в улыбке, а в сердце порхают бабочки. Безумно за вас рада, вы очень красивая и очень друг друга любящая пара!», «Настя , какая же ты красивая! Эталон женственности и красоты! У тебя отличный вкус во всем!», — написали фолловеры.

Теги

Комментарии

4
под именем
  • Топ
  • Все комментарии
Показать сначала
  • Новые
  • Старые
  • она что-то делает с лицом? в начале их отношений она была немного другая...
  • Я вообще их не знаю. А почему эту Шубскую не любят? Тут пишут, что мол в ней что-то отталкивающее...не знаю..лицо как лицо...
  • А почему он себе зуб-то не вставит? Денег миллионы!
  • Она такая красивая из обеспеченной семьи. Очень странный выбор супруга. Я конечно понимаю, что этот Овечкин добился в своей карьере всевозможных заслуг и имеет хороший заработок. Но он на фото ей в отцы годится. Очень потрепанный мужчина.

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633