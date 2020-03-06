Алена Водонаева показала результаты лингвистической экспертизы поста о «рожающем быдле»

Резонансную публикацию изучил один из ведущих специалистов в области русского языка и вынес свой вердикт.

6 марта 2020 · Текст: · Фото:

Алена Водонаева вызвала волну критики и хейта своими словами о том, что «не нужно рожать рабов государству». Ее высказывание прокомментировала вся страна, начиная от подписчиков и заканчивая первыми лицами государства.

Водонаеву даже вызвали в полицию, чтобы поговорить о резонансном посте. В результате беседы с сотрудниками органов они пришли к выводу, что текст публикации необходимо отправить на лингвистическую экспертизу.

Алена решила перестраховаться и наряду с органами заказала собственную экспертизу, результатами которой поделилась 6 марта в Инстаграме.

«В исследуемом тексте лингвистические признаки пропаганды исключительности, превосходства, неполноценности человека по признаку пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо группе отсутствуют», — говорится в заключении доктора филологических наук, профессора кафедры общего и русского языкознания Осадчего Михаила Андреевича.

Также лингвистическая экспертиза не выявила в высказывании Водонаевой наличия признаков унижения человеческого достоинства, возбуждения вражды и ненависти к каким-либо группам. Выражения, которые содержат негативные оценки в отношении к какой-либо национальной, религиозной и социальной в сравнении с другими группами, тоже в тексте поста отсутствуют.

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Публикация Алены Водонаевой о «рожающем быдле» стала поводом для широкого обсуждения проблемы
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«Сдали дубль этих документов в помощь экспертам МВД, и теперь с моим юристом Екатериной Гордон с нетерпением ждем результата», — сообщила Водонаева.

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Комментарии

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  • Ну вот и хорошо,рада за Алёну.
  • Не люблю ее, но тут она красотка- все верно сказала про деторождение ради маткапитала, не побоялась в эфир прийти, а теперь еще и доказала свою правоту. Алена, респект.
  • Молодец что защищает себя. Я за неё в этом конкретном случае. Она и есть оппозиция
  • Хайпанула в духе Собчак и довольна....

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