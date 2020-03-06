Алена Водонаева вызвала волну критики и хейта своими словами о том, что «не нужно рожать рабов государству». Ее высказывание прокомментировала вся страна, начиная от подписчиков и заканчивая первыми лицами государства.

Водонаеву даже вызвали в полицию, чтобы поговорить о резонансном посте. В результате беседы с сотрудниками органов они пришли к выводу, что текст публикации необходимо отправить на лингвистическую экспертизу.