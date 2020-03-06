В последний день своего ирландского тура Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Дублин, столицу страны. И хотя путешествовали монаршие особы без детей, они часто о них вспоминали.

Кейт даже рассказала ирландцам о своих отпрысках. Герцогиня поведала, что у Джорджа и Шарлотты появились новые увлечения.