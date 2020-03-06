Кейт Миддлтон рассказала о новых увлечениях принца Джорджа и принцессы Шарлотты

Дети Кембриджей растут разносторонне развитыми личностями. У принца и принцессы появились новые интересные хобби.

6 марта 2020 · Текст: · Фото:

В последний день своего ирландского тура Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Дублин, столицу страны. И хотя путешествовали монаршие особы без детей, они часто о них вспоминали. 

Кейт даже рассказала ирландцам о своих отпрысках. Герцогиня поведала, что у Джорджа и Шарлотты появились новые увлечения. 

«Джордж начинает учиться играть на гитаре. А Шарлотта занимается гимнастикой — делает колесо, стойки на руках. Это очень хорошо для развития основных навыков равновесия и координации», — поведала гордая мама.

Принц Уильям полностью согласен с супругой. Внук Елизаветы II считает, что занятия спортом лучше начинать с раннего возраста, а «гибкость поможет сохранить здоровье в будущем».

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Кейт Миддлтон очень гордится своими детьми
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Также герцог Кембриджский отметил, что недавно он вместе с Кейт посетил выступление Cirque du Soleil и остался под невероятным впечатлением.

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