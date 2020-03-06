В начале февраля, когда новости о коронавирусе только начинали появляться в медиапространстве, Ксения Собчак стала гостьей в шоу «Вечерний Ургант». Там она рассказала, что 3-летний Платон будет учить китайский язык, вот только преподаватель никак не может вылететь из Китая.

6 марта Собчак открыла новые подробности этой истории. Оказалось, что учитель все-таки смог добраться до России, но о занятиях с сыном журналистки уже речи не шло.