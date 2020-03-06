В начале февраля, когда новости о коронавирусе только начинали появляться в медиапространстве, Ксения Собчак стала гостьей в шоу «Вечерний Ургант». Там она рассказала, что 3-летний Платон будет учить китайский язык, вот только преподаватель никак не может вылететь из Китая.
6 марта Собчак открыла новые подробности этой истории. Оказалось, что учитель все-таки смог добраться до России, но о занятиях с сыном журналистки уже речи не шло.
«Объясняю на примере лично моей семьи. Теперь я уже могу говорить, так как прошел карантин. 24 дня назад ко мне прилетел преподаватель для Платона из Китая. Не говоря уже о том, что он прилетел прямым рейсом без всяких помех, у самолета ему померили температуру. На этом все. Температуру, Карл! Я, естественно, человек более осторожный, сняла отдельную квартиру и посадила человека на карантин», — написала Ксения.
После этого телеведущая пыталась сделать преподавателю анализ, чтобы быть полностью спокойной за Платона. Собчак пожаловалась, что подобную процедуру делают только в одном месте в Москве, и посчитала риск заразиться слишком высоким.
«Я купила продуктов на полгода, ребенок не ходит в садик. Пью витамины и пожираю апельсины. Берегите иммунитет», — призвала знаменитость.
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