Во время суда Харви Вайнштейн пытался разжалобить присяжных — продюсер приходил в зал на костылях и всячески изображал из себя жертву. Когда был оглашен обвинительный приговор, Вайнштейн пожаловался на боли в груди.
Учитывая его тактику на суде, общественность слабо верила в реальную угрозу здоровью насильника, однако спустя две недели Харви потребовалась операция.
«Вечером 4 марта ему сделали коронарное стентирование. Это заняло четыре часа. Вайнштейна выписали из больницы Белвью около часа дня, а затем переместили под стражу в Северный лазарет Райкерса», — сообщил источник Page Six. Райкерс — самая большая исправительная колония в мире. На острове площадью 1,6 км² находится большой комплекс тюремных сооружений.
Продюсера отдали под стражу без права на залог после того, как присяжные Манхэттенского уголовного суда признали его виновным в изнасиловании начинающей актрисы Джессики Манн и склонении к оральному сексу ассистентки Мими Хейли.
Максимальный срок, который грозит ему за эти преступления — 29 лет. Также Вайнштейна ждет судебный процесс в Лос-Анджелесе, где он обвиняется в изнасиловании итальянской модели.
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