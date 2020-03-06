Во время суда Харви Вайнштейн пытался разжалобить присяжных — продюсер приходил в зал на костылях и всячески изображал из себя жертву. Когда был оглашен обвинительный приговор, Вайнштейн пожаловался на боли в груди.

Учитывая его тактику на суде, общественность слабо верила в реальную угрозу здоровью насильника, однако спустя две недели Харви потребовалась операция.