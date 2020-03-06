Харви Вайнштейн перенес 4-часовую операцию на сердце и снова был отправлен в тюрьму

Продюсер, обвиненный в изнасиловании, жаловался на боли в груди после оглашения приговора. Спустя 2 недели ему сделали операцию и перевезли в колонию.

6 марта 2020 · Текст: · Фото:

Во время суда Харви Вайнштейн пытался разжалобить присяжных — продюсер приходил в зал на костылях и всячески изображал из себя жертву. Когда был оглашен обвинительный приговор, Вайнштейн пожаловался на боли в груди. 

Учитывая его тактику на суде, общественность слабо верила в реальную угрозу здоровью насильника, однако спустя две недели Харви потребовалась операция.

«Вечером 4 марта ему сделали коронарное стентирование. Это заняло четыре часа. Вайнштейна выписали из больницы Белвью около часа дня, а затем переместили под стражу в Северный лазарет Райкерса», — сообщил источник Page Six. Райкерс — самая большая исправительная колония в мире. На острове площадью 1,6 км² находится большой комплекс тюремных сооружений.

Продюсера отдали под стражу без права на залог после того, как присяжные Манхэттенского уголовного суда признали его виновным в изнасиловании начинающей актрисы Джессики Манн и склонении к оральному сексу ассистентки Мими Хейли. 

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24 февраля Харви Вайнштейну вынесли обвинительный приговор
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Максимальный срок, который грозит ему за эти преступления — 29 лет. Также Вайнштейна ждет судебный процесс в Лос-Анджелесе, где он обвиняется в изнасиловании итальянской модели.

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