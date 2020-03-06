Ксения Собчак, Полина Гагарина, Елена Перминова и другие звезды блеснули вечерними нарядами

На открытие бутика и фэшн-шоу Rasario собралась вся светская Москва. Модным гостям представили не только последние новинки, но и свадебную линию бренда.

6 марта 2020 · Текст: · Фото:

Ксения Собчак, Расида Лакоба
Ксения Собчак и Расида Лакоба

Вечером 5 марта столичные модницы посетили открытие первого бутика Rasario. Гости воспользовались возможностью блеснуть в аутфитах российского бренда, а также насладились показом вечерних платьев.

Юлия Снигирь
Юлия Снигирь

Rasario как никто другой умеет делать те самые платья «для особого случая». Вечеринка в связи с открытием стала очередным доказательством авторитета марки. 

Елена Перминова
Елена Перминова

Ксения Собчак, Елена Перминова, Юлия Снигирь и многие другие звезды облачились в любимые образы от Расиды Лакоба и поздравили модельера с радостным событием.

Полина Гагарина
Полина Гагарина

По случаю торжества звездным клиенткам и друзьям марки представили не только последние новинки коллекции, но и платья линии Wedding Couture.

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Наталья Бардо
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«Мы многие месяцы пытались найти невозможное: спокойное и светлое место в самом центре динамичного и суетливого мегаполиса. Мы уже отчаялись, но в последний момент нам встретился идеальный вариант: на берегу реки, защищенный от суеты уютным сквером, просторный и элегантный. Мы сразу поняли — это наш дом», — поделилась Расида Лакоба.

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