Вечером 5 марта столичные модницы посетили открытие первого бутика Rasario. Гости воспользовались возможностью блеснуть в аутфитах российского бренда, а также насладились показом вечерних платьев.
Rasario как никто другой умеет делать те самые платья «для особого случая». Вечеринка в связи с открытием стала очередным доказательством авторитета марки.
Ксения Собчак, Елена Перминова, Юлия Снигирь и многие другие звезды облачились в любимые образы от Расиды Лакоба и поздравили модельера с радостным событием.
По случаю торжества звездным клиенткам и друзьям марки представили не только последние новинки коллекции, но и платья линии Wedding Couture.
«Мы многие месяцы пытались найти невозможное: спокойное и светлое место в самом центре динамичного и суетливого мегаполиса. Мы уже отчаялись, но в последний момент нам встретился идеальный вариант: на берегу реки, защищенный от суеты уютным сквером, просторный и элегантный. Мы сразу поняли — это наш дом», — поделилась Расида Лакоба.
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