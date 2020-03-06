«Мы многие месяцы пытались найти невозможное: спокойное и светлое место в самом центре динамичного и суетливого мегаполиса. Мы уже отчаялись, но в последний момент нам встретился идеальный вариант: на берегу реки, защищенный от суеты уютным сквером, просторный и элегантный. Мы сразу поняли — это наш дом», — поделилась Расида Лакоба.