Поэт Симон Осиашвили рассказал о самоубийстве своей второй жены

Поэт-песенник Симон Осиашвили, автор песен «Дорогие мои старики», «За милых дам» и других нетленных хитов, стал гостей программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Автор рассказал телеведущему о тяжелом периоде своей жизни, который неразрывно связан с его второй супругой, поэтессой Татьяной Лукиной.

Будущие супруги познакомились после творческого вечера Алены Апиной. Поэт увидел красивую девушку после концерта и подошел с ней познакомиться. Примечательно, что тогда Симон был женат на певице Светлане Лазаревой, но их отношения, по словам Осиашвили, «умирали».