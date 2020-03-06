Поэт Симон Осиашвили рассказал о самоубийстве своей второй жены

16 лет назад в семье Осиашвили случилась трагедия: его вторая жена решила свести счеты с жизнью.

6 марта 2020 · Текст: · Фото:

Поэт-песенник Симон Осиашвили, автор песен «Дорогие мои старики», «За милых дам» и других нетленных хитов, стал гостей программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Автор рассказал телеведущему о тяжелом периоде своей жизни, который неразрывно связан с его второй супругой, поэтессой Татьяной Лукиной. 

Будущие супруги познакомились после творческого вечера Алены Апиной. Поэт увидел красивую девушку после концерта и подошел с ней познакомиться. Примечательно, что тогда Симон был женат на певице Светлане Лазаревой, но их отношения, по словам Осиашвили, «умирали».

«Она мне дала свой номер телефона. Потом мы с ней встретились. Причем она жила с гражданским мужем. В итоге я ее отбил. У нее был сын, взрослый парень, которому 15 лет. Он принял меня. Понял, что его мама будет со мной. У меня с ним были нормальные отношения, хотя близкими я их назвать не могу», — поделился Симон историей начала отношений с Татьяной.

«Предыдущий спутник жизни Татьяны говорил ей: ''Что этот поэт тебе может дать?''. Он был бизнесменом и казался куда весомее в материальном плане, чем я. Но она предпочла меня», — рассказал Симон Абрамович.

А в 2004 году случилось страшное: Татьяна, уже будучи законной женой Осиашвили, неожиданно для всех покончила с собой.

«Это просто была самая страшная ночь в моей жизни. Таня пришла домой вечером, мы поговорили. Потом она позвонила сыну. Я ушел смотреть сериал и уснул. Проснулся среди ночи. Ее не оказалось рядом со мной. Я увидел, что в ванной горит свет. Позвал ее, она не отозвалась. Я вскрыл дверь и увидел, что она свела счеты с жизнью», — вспомнил этот ужас Симон.

Мужчина признался, что ничего не предвещало такого конца.  «Я до сих пор не понимаю, что спровоцировало ее пойти на этот шаг. Я не знал, как мне жить дальше. Но моей вины в этом нет. Мы никогда не ругались. В том, что это случилось некая черная дыра», — рассказал поэт.

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Симон Осиашвили родился во Львове 4 декабря 1952 года
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Силы пережить трагедию и двигаться дальше Осиашвили дала его личная установка: мужчина просто не может провести остаток дней в одиночестве.

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