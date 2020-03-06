На днях принц Гарри и его супруга впервые после «Мегзита» вышли в свет вместе. Они посетили церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards в Лондоне. Многих впечатлил запоминающийся образ сияющей от радости Меган: она ослепительно улыбалась, шагая под проливным дождем. Непогода не напугала герцогиню, ведь заботливый супруг раскрыл над ней зонт.

Гостья церемонии, чей супруг был номинантом премии, сделала Меган комплимент и сказала, что та великолепно выглядит. Разговорившись с дамой, Маркл бросила пару слов, которых наверняка ждали многие поклонники британской королевской семьи. Герцогиня Сассекская наконец-то заговорила о своем сыне.