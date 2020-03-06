«Ему все интересно»: Меган Маркл рассказала о 10-месячном Арчи

Герцогиня Сассекская не взяла с собой сына из Канады в Лондон, где находится с визитом. Но, по крайней мере, Меган сообщила пару новых подробностей о нем.

6 марта 2020 · Текст: · Фото:

Меган Маркл, принц Гарри

На днях принц Гарри и его супруга впервые после «Мегзита» вышли в свет вместе. Они посетили церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards в Лондоне. Многих впечатлил запоминающийся образ сияющей от радости Меган: она ослепительно улыбалась, шагая под проливным дождем. Непогода не напугала герцогиню, ведь заботливый супруг раскрыл над ней зонт.

Гостья церемонии, чей супруг был номинантом премии, сделала Меган комплимент и сказала, что та великолепно выглядит. Разговорившись с дамой, Маркл бросила пару слов, которых наверняка ждали многие поклонники британской королевской семьи. Герцогиня Сассекская наконец-то заговорила о своем сыне.

Принц Гарри, Меган Маркл

«Арчи теперь уже десять месяцев, и ему интересно абсолютно все», — цитирует Меган британская версия издания Hello!. 

Ничего удивительного, ведь даже в те редкие моменты, когда супруги показывали своего наследника, можно было заметить его любопытный взгляд и интерес к окружающему миру. Кроме того, Арчи отличает на удивление спокойный нрав. Так, он ровно реагировал на вспышки фотокамер, когда журналисты снимали встречу Сассексов с архиепископом Десмондом Туту во время их тура по Южной Африке.

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Напомним, решение Меган не брать с собой малыша огорчило многих. Особенно опечалена была Елизавета II. Недавно инсайдеры сообщили, что ее самочувствие подорвали семейные проблемы. Да и 98-летний принц Филипп наверняка был бы рад увидеться с правнуком. Однако Сассексы не стали объяснять, почему не привезли в Великобританию сына.

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Комментарии

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  • Знаете, может и не из-за вредности она его не взяла. Возраст, зубки, долгая дорога и еще непонятно как встретят. Любая бы нормальная мама оставила ребенка с бабушкой в безопасном и спокойном доме.
  • Думаю, у 98-летнего Филиппа есть заботы поважнее Арчи.

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