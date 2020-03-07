Вся в белом: Меган Маркл в гордом одиночестве посетила Королевский национальный театр

До того, как блеснуть на церемонии вручения премии Endeavour Fund Awards, Меган побывала в лондонском театре, причем выбрала белоснежный аутфит.

7 марта 2020 · Текст: · Фото:

Меган Маркл

Меган Маркл точно знает, как привлечь к себе всеобщее внимание. Герцогиня Сассекская на днях прилетела в Лондон, чтобы посетить несколько официальных мероприятий перед началом «независимой жизни», но уже навела шороху в прессе. Да и поклонники не умолкают с комментариями. 

Как стало известно на днях, Меган совершила визит в Национальный театр, патроном которого она является. Там герцогиня узнала о том, как сотрудники применяют технологии виртуальной реальности, и увидела голограмму арт-директора интерактивной экспозиции Нубии Брэндон. Все это произошло еще 5 марта, но снимки в официальном Инстаграме Сассексов появились не сразу. 

Меган Маркл

Примечательно, что герцогиня предпочла белоснежный наряд: блузу с прозрачными рукавами Topshop и юбку-карандаш Roland Mouret. Она дополнила аутфит черной сумкой Loewe и золотым кулоном Missoma.

Меган распустила волосы, а ее макияж был выполнен в нюдовых тонах. Многие отметили, что герцогиня выглядит свежей и цветущей, а также то, что Маркл медленно, но верно возвращается к «добеременной» форме. 

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Меган Маркл вернулась в Лондон, чтобы посетить несколько мероприятий
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Интересно, что белый цвет традиционно считается символом чистоты и непорочности. Это навело некоторых поклонников британской королевской семьи на мысль: уж не пытается ли Меган сейчас выставить себя невинной жертвой обстоятельств?

Несколько месяцев назад герцогиня жаловалась на давление со стороны общественности в скандальном интервью. Кроме того, по слухам, именно Меган подтолкнула своего супруга к решению снять с себя королевские полномочия. Это привело к тому, что отношения герцога Сассекского и его бабушки Елизаветы II ухудшились.

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Комментарии

6
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  • Для похода в музей в принципе нормальный наряд. Только одно удивляет, в Англии так уже тепло, что уже нормально в такой тонкой блузке и белой юбке выходить?
  • Жуткие наряды, голкбое платье за 900 фунтов выглядит на 30, да и белая юбка на рЯзинке тоже несуразная. Кейт скучная, а Меган безвкусная.
  • Ну и кто там восхищался отсутствием рукавов-фонариков у любимки герцогини??
  • Красивая юбка. Меган вообще большая модница.
  • Выглядит и впрямь очень хорошо, свежо
  • Вот знаете... мне конечно тоже может не очень нравится ее поведение с принцем, эти прилипания к нему по поводу и без, наигранность и вечные жалобы на жисть царску) да и вообще мне на неё пофиг, детей с ней не крестить, дружбу не водить, нам ее не содержать... но признаю, девка она симпатичная, одевается В принципе неплохо стильненько получше Кейт, как в кино играет - так себе, смотрела серии с ней, на мой взгляд ниже среднего, хотя я не критик... Гарику с ней кайфово - вот и ладненько, надоест - разбегутся ) А платишко я б себе такое купила бы🙃

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