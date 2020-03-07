Меган Маркл точно знает, как привлечь к себе всеобщее внимание. Герцогиня Сассекская на днях прилетела в Лондон, чтобы посетить несколько официальных мероприятий перед началом «независимой жизни», но уже навела шороху в прессе. Да и поклонники не умолкают с комментариями.
Как стало известно на днях, Меган совершила визит в Национальный театр, патроном которого она является. Там герцогиня узнала о том, как сотрудники применяют технологии виртуальной реальности, и увидела голограмму арт-директора интерактивной экспозиции Нубии Брэндон. Все это произошло еще 5 марта, но снимки в официальном Инстаграме Сассексов появились не сразу.
Примечательно, что герцогиня предпочла белоснежный наряд: блузу с прозрачными рукавами Topshop и юбку-карандаш Roland Mouret. Она дополнила аутфит черной сумкой Loewe и золотым кулоном Missoma.
Меган распустила волосы, а ее макияж был выполнен в нюдовых тонах. Многие отметили, что герцогиня выглядит свежей и цветущей, а также то, что Маркл медленно, но верно возвращается к «добеременной» форме.
Интересно, что белый цвет традиционно считается символом чистоты и непорочности. Это навело некоторых поклонников британской королевской семьи на мысль: уж не пытается ли Меган сейчас выставить себя невинной жертвой обстоятельств?
Несколько месяцев назад герцогиня жаловалась на давление со стороны общественности в скандальном интервью. Кроме того, по слухам, именно Меган подтолкнула своего супруга к решению снять с себя королевские полномочия. Это привело к тому, что отношения герцога Сассекского и его бабушки Елизаветы II ухудшились.
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