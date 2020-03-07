Меган Маркл точно знает, как привлечь к себе всеобщее внимание. Герцогиня Сассекская на днях прилетела в Лондон, чтобы посетить несколько официальных мероприятий перед началом «независимой жизни», но уже навела шороху в прессе. Да и поклонники не умолкают с комментариями.

Как стало известно на днях, Меган совершила визит в Национальный театр, патроном которого она является. Там герцогиня узнала о том, как сотрудники применяют технологии виртуальной реальности, и увидела голограмму арт-директора интерактивной экспозиции Нубии Брэндон. Все это произошло еще 5 марта, но снимки в официальном Инстаграме Сассексов появились не сразу.