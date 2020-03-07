Стало известно, сколько Дмитрий Тарасов получает в казанском «Рубине»

18 февраля Дмитрий Тарасов официально примкнул к казанскому «Рубину», но не прошло и недели, как футболист получил на сборах серьезную травму. Несмотря на это, спортсмен не сдается. Он сделал операцию в Италии, а на днях вернулся домой, привезя своей супруге Анастасии дорогой гостинец — сумку Valentino.



В настоящее время Дмитрий восстанавливает здоровье дома, в компании любимой жены и двух дочерей. Кстати, на днях футболист рассекретил имя второй наследницы. Малышку назвали Евой. Теперь в жизни Тарасова прибавилось хлопот, ведь он стал многодетным отцом. Соответственно, увеличились и расходы спортсмена.

Стало известно, сколько Дмитрий получает в месяц. Об этом рассказал «Стархиту» адвокат 32-летнего футболиста.