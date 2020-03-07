Стало известно, сколько Дмитрий Тарасов получает в казанском «Рубине»

18 февраля Дмитрий Тарасов официально примкнул к казанскому «Рубину», но не прошло и недели, как футболист получил на сборах серьезную травму. Несмотря на это, спортсмен не сдается. Он сделал операцию в Италии, а на днях вернулся домой, привезя своей супруге Анастасии дорогой гостинец — сумку Valentino.
В настоящее время Дмитрий восстанавливает здоровье дома, в компании любимой жены и двух дочерей. Кстати, на днях футболист рассекретил имя второй наследницы. Малышку назвали Евой. Теперь в жизни Тарасова прибавилось хлопот, ведь он стал многодетным отцом. Соответственно, увеличились и расходы спортсмена.
Стало известно, сколько Дмитрий получает в месяц. Об этом рассказал «Стархиту» адвокат 32-летнего футболиста.
Согласно контракту с “Рубином”, ежемесячная зарплата Дмитрия составляет полмиллиона рублей, — сообщил Умалат Сайгитов.
В связи с недавним рождением третьего ребенка Тарасов будет настаивать на том, чтобы уменьшить в пять раз сумму алиментов, выделяемых на содержание его старшей наследницы Ангелины. Ранее футболист должен был платить бывшей жене Оксане 400 тысяч рублей, но требовал сократить их до 15. Очередное судебное заседание между экс-супругами назначено на 23 марта.
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