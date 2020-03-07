Сергей Полунин и Елена Ильиных объявили, что впервые стали родителями

30-летний Сергей Полунин и 25-летняя Елена Ильиных сообщили о пополнении в семье. В своих Инстаграмах они опубликовали одинаковые романтичные снимки. Сергей с нежностью приобнимает свою возлюбленную, касается ее округлившегося живота, заметного под прозрачным платьем, и целует в плечо.

Отметим, что влюбленные стали родителями еще в январе, но рассказали об этом лишь сейчас. Фигуристка проявила чудеса скрытности, и о ее беременности никто не знал. Сергей лаконично написал в Инстаграме, что в их с Еленой жизнь вошло чудо, и признался ей в любви.