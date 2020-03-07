Сергей Полунин и Елена Ильиных объявили, что впервые стали родителями

30-летний Сергей Полунин и 25-летняя Елена Ильиных сообщили о пополнении в семье. В своих Инстаграмах они опубликовали одинаковые романтичные снимки. Сергей с нежностью приобнимает свою возлюбленную, касается ее округлившегося живота, заметного под прозрачным платьем, и целует в плечо.
Отметим, что влюбленные стали родителями еще в январе, но рассказали об этом лишь сейчас. Фигуристка проявила чудеса скрытности, и о ее беременности никто не знал. Сергей лаконично написал в Инстаграме, что в их с Еленой жизнь вошло чудо, и признался ей в любви.
«16.01.20 — это дата, которая для меня стала самой важной в жизни! С тех пор в наших с @poluninink руках весь Мир. Мы благодарны вселенной за настоящее чудо, которое с нами случилось! Всем Мира, Любви и Добра», — сообщила Елена.
Интересно, что в комментариях некоторые поклонники предположили: у четы родился мальчик, которому и дали необычное имя Мир. «Леночка, крепкого здоровья Миру, всей вашей семье любви и огромного счастья», — написала одна из подписчиц. Фолловеры поздравили звездную пару и оставили им множество приятных пожеланий.
Напомним, Сергей и Елена познакомились в Инстаграме. Они подтвердили свой роман в эфире программы «Вечерний Ургант» в мае 2019 года.
Woman.ru поздравляет Сергея и Елену с рождением первенца!
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