Сергей Полунин и Елена Ильиных объявили, что впервые стали родителями

Звезда балета и олимпийская чемпионка по фигурному катанию поделились радостной новостью в соцсетях и вовсю принимают поздравления.

7 марта 2020 · Текст: · Фото:

Сергей Полунин, Елена Ильиных

30-летний Сергей Полунин и 25-летняя Елена Ильиных сообщили о пополнении в семье. В своих Инстаграмах они опубликовали одинаковые романтичные снимки. Сергей с нежностью приобнимает свою возлюбленную, касается ее округлившегося живота, заметного под прозрачным платьем, и целует в плечо.

Отметим, что влюбленные стали родителями еще в январе, но рассказали об этом лишь сейчас. Фигуристка проявила чудеса скрытности, и о ее беременности никто не знал. Сергей лаконично написал в Инстаграме, что в их с Еленой жизнь вошло чудо, и признался ей в любви. 

Сергей Полунин, Елена Ильиных

«16.01.20 — это дата, которая для меня стала самой важной в жизни! С тех пор в наших с @poluninink руках весь Мир. Мы благодарны вселенной за настоящее чудо, которое с нами случилось! Всем Мира, Любви и Добра», — сообщила Елена.

Интересно, что в комментариях некоторые поклонники предположили: у четы родился мальчик, которому и дали необычное имя Мир. «Леночка, крепкого здоровья Миру, всей вашей семье любви и огромного счастья», — написала одна из подписчиц. Фолловеры поздравили звездную пару и оставили им множество приятных пожеланий.

...
Слухи о том, что Сергей Полунин и Елена Ильиных встречаются, появились весной 2019-го
1 из 10

Напомним, Сергей и Елена познакомились в Инстаграме. Они подтвердили свой роман в эфире программы «Вечерний Ургант» в мае 2019 года.

Woman.ru поздравляет Сергея и Елену с рождением первенца!

Теги

Комментарии

3
под именем
  • Все комментарии
  • Рада за них! Он производит очень приятное впечатление!
  • Ну вот) А то писали, что пиар да пиар.
  • Эх, Сергей. Зря Наталью Острову потерял

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633