В начале февраля 29-летняя Ида Галич родила первенца своему супругу Алану Басиеву. На свет появился мальчик, которого счастливые родители назвали Леоном. 7 марта малышу исполнился месяц, и в честь этого события блогер опубликовала серию снимков с его первой фотосессии.
«Целый месяц данный товарищ живет с нами. Cобеседник, конечно, потрясающий: всегда выслушает, лишнего не скажет. Спасибо тебе @flo_rida, это определенно лучшее, что мы сделали в своей жизни», — сообщила молодая мама.
Кроме того, Ида добавила, что малыш не испытал никакого дискомфорта во время фотосессии. «С ним возятся, носятся, убаюкивают специально обученные прекрасные люди», — заверила всех подписчиков Галич.
В комментариях многие отметили, что мальчик очень похож на свою звездную маму. «Это же мини Идончик. Копия просто», «Ну что за сладкая булочка», «Губы мамины», «Боже мой, ну что малыш. Сладкие щеки», — восторгались пользователи Сети.
Напомним, Ида Галич и Алан Басиев поженились в мае 2018 года. Примечательно, что до пышной свадьбы они встречались всего лишь несколько месяцев. Недавно Ида призналась, что немного завидует Оксане Самойловой, которая быстро пришла в форму после 4-го кесарева.
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