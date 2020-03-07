«Целый месяц данный товарищ живет с нами. Cобеседник, конечно, потрясающий: всегда выслушает, лишнего не скажет. Спасибо тебе @flo_rida, это определенно лучшее, что мы сделали в своей жизни», — сообщила молодая мама.

Кроме того, Ида добавила, что малыш не испытал никакого дискомфорта во время фотосессии. «С ним возятся, носятся, убаюкивают специально обученные прекрасные люди», — заверила всех подписчиков Галич.

В комментариях многие отметили, что мальчик очень похож на свою звездную маму. «Это же мини Идончик. Копия просто», «Ну что за сладкая булочка», «Губы мамины», «Боже мой, ну что малыш. Сладкие щеки», — восторгались пользователи Сети.