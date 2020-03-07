Кэти Перри ждет первенца от своего возлюбленного, 43-летнего Орландо Блума, и даже необходимость отложить свадьбу в Японии из-за коронавируса ее не печалит. Певица сияет, появляясь на публике. Так, на днях артистка прилетела в Австралию, чтобы выступить на предматчевом шоу финала чемпионата мира по крикету Т20 среди женщин. Прибыв на стадион, Кэти осмотрела его и познакомилась со спортсменками.