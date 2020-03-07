Кэти Перри впервые появилась на публике после объявления о беременности

На днях Кэти Перри сообщила, что станет матерью. 35-летняя певица вышла в свет в разноцветном наряде, который не скрывал ее интересное положение.

7 марта 2020 · Текст: · Фото:

Кэти Перри, Орландо Блум

Кэти Перри ждет первенца от своего возлюбленного, 43-летнего Орландо Блума, и даже необходимость отложить свадьбу в Японии из-за коронавируса ее не печалит. Певица сияет, появляясь на публике. Так, на днях артистка прилетела в Австралию, чтобы выступить на предматчевом шоу финала чемпионата мира по крикету Т20 среди женщин. Прибыв на стадион, Кэти осмотрела его и познакомилась со спортсменками.

Кэти Перри

Будущая мама буквально сияла, позируя фотографам и ослепительно улыбаясь. Для первого выхода в свет после объявления о беременности Кэти выбрала необычное разноцветное платье, которое подчеркнуло ее изменившуюся фигуру. 

Неудивительно, что поклонники актрисы остались в восторге. Напомним, Кэти объявила о грядущем пополнении в семье необычным способом: она продемонстрировала округлившийся живот в финале нового клипа Never Worn White. Позже звезда призналась журналистам, что ее беременность была запланированной и долгожданной. 

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Кэти Перри не скрывает своей радости
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Добавим, что новость об интересном положении Кэти не только невероятно обрадовала Орландо Блума, но и ужасно огорчила ее экс-супруга Рассела Брэнда.

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